Ovo je za analitičare realan postizborni scenarij: "Ima prodanih duša, samo je pitanje cijene"

Postizborne scenarije u danima nakon izbora za DNEVNIK.hr analizirali su politički analitičar Žarko Puhovski i profesor emeritus i bivši dekan Fakulteta političkih znanosti prof. Ivan Šiber.

Puhovski ističe – SDP ima šanse složiti većinu, ali tek ako i kada HDZ to ne uspije učiniti prvi.

"Po logici stvari HDZ kao relativni pobjednik ovih izbora ide prvi pokušati i to će učiniti s Domovinskim pokretom. Ako taj pokušaj ne uspije, tu SDP ima šansu. HDZ-u bi bilo puno lakše da nije prošla ona snimka, ona nije utjecala na izbore i birače, ali jest na koalicijski potencijal. Ipak, velike su šanse da se Plenković dogovori, dobar je pregovarač", ističe Puhovski.

O SDP-u nakon izbora Puhovski kaže kako iza njih u oba slučaja, okupili većinu za mandat ili ne, ostaje - prazna forma.

"Ako uspiju sastaviti većinu pokazuju da su spremni prihvatiti sve, a ako ne uspiju pokazuju da su spremni odustati od svega - iza njih u oba slučaja ostaje ''prazna košulja". Njima treba novo vodstvo, mladi ljudi, stara garda se treba maknuti", smatra Puhovski i dodaje da ne zna što je za SDP gore – pobjeda ili poraz.

Mišljenja je da su stranke poput Možemo!, mogle puno bolje proći da su se usudile žešće kritizirati Milanovića.

"Da je Možemo! išao oštro na Milanovića, sigurno bi osvojio 15 mandata u Saboru", smatra Puhovski dodajući kako je čitava oporba pogrešno procijenila razinu očaja u zemlji.

"Nezadovoljstvo je na izborima pokazano", podvlači Puhovski.

Predviđajući poteze Zorana Milanovića, Puhovski kaže kako je njemu nakon ovih rezultata na izborima "smanjen prostor za eskapade“.

"On sada ne može napustiti funkciju predsjednika, mora primati posjete, a to bismo rado vidjeli - prijenos tog susreta s Plenkovićem. Možda nas Milanović napokon i ugodno iznenadi", rekao je Puhovski.

Važnim nakon ovih izbora smatra istaknuti da je došlo do jačanja trećih lista, odnosno stranaka, Možemo!, Domovinski pokret i Most što djelomično ublažava bipolarnost u Saboru.

"Pitanje je samo koliko će njihovi klubovi izdržati. U svakom slučaju, HDZ je relativni pobjednik, a SDP je gubitnik ovih izbora, bez ikakvih atributa. Ako se ne dogodi obrat", kaže Puhovski.

Kod suradnje HDZ-a s DP-om dvije varijante

Prof. Ivan Šiber ističe – postizborni scenariji su razni, ali je jedan realan.

"Čini mi se da je samo jedan objektivno realan, a to je da HDZ zajedno s Domovinskim pokretom osigura većinu. Tu postoje dvije varijante, DP-a kao partnera u vladi, a drugi, budući da nema toliki koalicijski potencijal, ima onaj financijski. Žetončići su tu, ima prodanih duša u Saboru, u to smo se već uvjerili, samo je pitanje cijene", zaključuje Šiber.

Po njemu je jedina pozitivna stvar ovih izbora – velika izlaznost. Taj fenomen objašnjava kroz dva ključna momenta.

"Milanović je svojim potezom uzdrmao političku scenu i stvorio interes, ljudi su počeli zainteresirano gledati što on hoće, što mu je cilj, a ima nešto i u toj srijedi koja je povećala interes, jer što realno raditi usred tjedna", ocijenio je.

Za Milanovića kaže da on jednostavno mora poštovati proceduru.

"Onome tko mu donese 76 potpisa ne mora pružiti ruku, ali mora dati suglasnost", kaže Šiber.

O sudbini SDP-a i njegovim šansama za slaganje vlade, Šiber ju vidi u verziji koju je ranije lansiralo Možemo!.

"To je da se napravi manjinska vlada i da svi ostali iz Sabora to podrže. Onda bi trebalo napraviti jedan međustranački sporazum, dogovoriti ključne poteze, kao što je smjena Turudića, zdravstvene politike, porezne politike, ne zalaziti u osjetljiva područja oko kojih nema dogovora. Ne dirati Vatikanske ugovore, Istanbulsku konvenciju i slično, koncentrirati se na stvari svakodnevnog života, pustiti to sve da prolazi saborske procedure, a onda vidjeti kako to sve funkcionira", kaže Šiber dodajući da Hrvatska za tako nešto nije zrela, ali je to nužno.