Davor Ivo Stier o briselskim plaćama, utrci za Pantovčak i Bartuličinom potezu: "To je njegov stil"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ponovio je u ponedjeljak kako je šest HDZ-ovih mandata na europskim izborima 'sjajan, pobjednički i uvjerljiv rezultat' te je najavio za 13. srpnja neposredne unutarstranačke izbore za predsjednika, zamjenika i četiri potpredsjednika stranke.

Davor Ivo Stier, izabrani zastupnik u EU parlamentu, komentirao je za Dnevnik Nove TV rezultate EU izbora i unutarstranačke izbore u HDZ-u.

Na pitanje je li bolje ići u Bruxelles ili borba unutar stranke, kaže:

"Nemam ambiciju kandidirati se za unutarstranačke izbore. Ja sam izabran za zastupnika u EU Parlamentu".

O kandidatima unutar HDZ-a, slozi u stranci i struja, kaže: "Sloge ima, ali ima i širine. Svatko tko želi, može se kandidirati", kaže.

Pročitajte i ovo komentar Lane Ružičić A plaćica ide: Kako nam je Bartulica svima opalio šamar i pljunuo u lice…

Njegovo ime spominjalo se kao osobe koja ide u utrku za Pantovčak.

"Sto posto sam usredotočen na posao zastupnika u EU Parlamentu. Bila su medijska nagađanja", kazao je Stier.

O rezultatima HDZ-a kaže da je to velika pobjeda stranke. "To sigurno jača poziciju HDZ-a unutr grupacije Pučana. Reputacija Andreja Plenkovića jako dobra, ali ovo je dodatno učvrščuje.On je nekoliko puta ponovio da je usredotočena na rad na čelu Vlade", kazao je Stier.

Komentirao je i potez Bartulice i njegov Ferrari.

"To nije moj stil, ali poštujem njegov. To nije za mene. To je njegov stil, ocjenit će birači", rekao je.

Kaže da je zahvalan na preferencijalnim glasovima, a komentirao je i briselske plaće: "Ona nije prevagnula, jer sam 2006. godine sam dao ostavku i došao u Hrvatsku".

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.