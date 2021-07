Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je u subotu, vezano uz izručenje braće Mamić Hrvatskoj, da ministarstvo pokreće proceduru temeljem zahtjeva nadležnog pravosudnog tijela te se očekuje potrebna dokumentacija od strane Uskoka kako bi se izručenje moglo zatražiti.

"Radi se o kaznenim djelima korupcije koja su u okviru kataloga kaznenih dijela u bilateralnom sporazumu po kojem se mogu izručiti domaći državljani", rekao je Malenica u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna".

Na pitanje do kada će biti moguć takav bijeg pred hrvatskim pravosuđem, Malenica je odgovorio kako postoje određene procesne mogućnosti unutar Zakona o kaznenom postupku, što znači izricanje mjera opreza, odnosno istražnog zatvora kako bi se spriječile takve situacije.

"Hrvatska je u specifičnom statusu s obzirom na to da veliki broj državljana ima dvojno državljanstvo, ali tu su tijela koja temeljem Zakona o kaznenom postupku mogu zatražiti i izreći određene mjere opreza. Da li je to zabrana napuštanja mjesta boravka, oduzimanja putovnice ili istražni zatvor, sve to je na sudu da konkretno procijeni", istaknuo je ministar.

Ministar Malenica je komentirao i akcije policije i Uskoka u kojima je u dva dana uhićeno 18 osoba osumnjičenih za zlouporabu položaja, davanje mita, trgovanje utjecajem i utaju poreza, a koji su surađivali s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Rekao je da su sva ta uhićenja u Zagrebu rezultat višegodišnjeg rada nezavisnih i samostalnih tijela.

"Vlada RH i ministarstvo pravosuđa i uprave, jasno su se odredili u borbi protiv korupcije te podupiremo rad DORH-a i Uskoka, kako kadrovski tako i materijalno. Od 2015. do 2020. za 100 posto je povećan proračun DORH-a", rekao je.

Na pitanje zašto se toliko čekalo na ova uhićenja, Malenica je odgovorio kako Uskok, Pnuskok i DORH rade po pravilima struke temeljem odredaba Zakona o kaznenom postupku i izvidi su tajni. Kada se temeljem izvida prikupi dovoljno dokaza kreće se s uhićenjima, dodao je.

"Slažem se da sudski postupci dugo traju i mi smo u Ministarstvu uprave i pravosuđa spremni ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku, a sve u cilju ubrzavanja kaznenog postupka", rekao je ministar i dodao kako će se također izmijeniti norme za suce kako bi bili motivirani da u što kraćem roku okončaju sudski postupak.

O obvezi cijepljenja do sada se nije razmišljalo

Zamoljen da komentira premijerovu najavu da će se vezivati pomoć gospodarstvu uz obavezno cijepljenje, Malenica je rekao kako je Vlada promptno reagirala kada se pojavila epidemija i do sada je utrošeno skoro 34 milijarde kuna za očuvanje radnih mjesta te je time spašeno oko 700 tisuća radnih mjesta i osigurana likvidnost za 120 tisuća poslodavaca.

"Briga za ekonomsku stabilnost treba biti dvosmjerna. Kao odgovorna Vlada sve ćemo učiniti da spriječimo novi val epidemije", rekao je i dodao kako potpore nisu ljudsko i ustavno pravo i nisu nešto što je zagarantirano pa ih država uvjetuje nekim stvarima.

"Vlada ima legitimitet da provodi sve radnje koje su u interesu njenih građana, a to je prije svega, očuvanje zdravlja i ekonomske stabilnosti. O obvezi cijepljenja se do sada nije razmišljalo", istaknuo je ministar Malenica.

Kad je riječ o izboru i predsjedniku Vrhovnog suda, ministar Malenica ponovio je da će, nakon isteka mandata predsjednika Vrhovnog suda 19. srpnja, njegovu funkciju preuzeti zamjenik Marin Mrčela, tako da će sud normalno nastaviti s radom. Istaknuo je kako nema ustavne krize te da sudovi normalno rade.

"Ide novi javni poziv i očekujem da se na njega jave najkvalitetniji kandidati i nadam se da ćemo do kraja godine imati predsjednika Vrhovnog suda", kazao je.

Na pitanje što ako ga predsjednik države neće predložiti, ministar je odgovorio kako će se tada temeljem Zakona o sudovima primijeniti to da predsjednika Vrhovnog suda mijenja njegov zamjenik.

"Očekujem od predsjednika da nekog od kvalitetnih kandidata, koji su se javili na zakonom utvrđen javni poziv, predloži Hrvatskom saboru", rekao je.

Malenica kaže da Hrvatska nije zadovoljna presudom Stanišić-Simatović i da se očekuje žalba tužiteljstva.

"Trenutno se očekuje žalba tužiteljstva na presudu s kojom smo nezadovoljni. Glavni Miloševićevi operativci nisu osuđeni za udruženi zločinački pothvat za zločine u RH. Osuđeni su samo za područje Bosanskog Šamca", rekao je i dodao kako će Hrvatska učiniti sve što je u njenoj moći kako bi aktivno sudjelovala i u drugostupanjskom postupku.