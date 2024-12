Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica je na konferenciji za medije najavio da bi se u petak trebalo glasati o izboru ustavnih sudaca.

"Ostavljamo si prostora i vremena da taj zadnji prijedlog razmotrimo i raspravimo unutar naših redova", objasnio je.

Nije želio otkriti tko će biti novi ustavni suci, ali je otkrio da su se dogovorili za "5+5", odnosno da su i vladajuća većina i oporba izabrali po pet imena.

"S njihove i naše strane imamo veći stupanj optimizma da ćemo se dogovoriti oko svih deset sudaca. Približili se jesmo u prijedlozima, ali ostavili smo si prostor za razgovor", rekao je Malenica te dodao da zasad nitko nije uložio veto na neka od imena o kojima se raspravlja.

"Službeno smo predložili 13 imena, a oporba 10. Razgovarali smo o nekim kandidatima koji su nama s popisa prihvatljivi, a koji nisu. Isto su napravili i oni. Približili smo se stavovima o tome tko bi trebali biti suci. U srijedu u popodnevnim satima bismo trebali sve posložiti, možda već i sutra navečer, a u petak onda izglasati", najavio je.

Ustvrdio je da neće doći do "crnog scenarija", odnosno do ustavne krize i neodržavanja predsjedničkih izbora u slučaju da ne dođe do dogovora.

Nakon Malenicu su pred novinare stali SDP-ov Arsen Bauk i Sandra Benčić iz Možemo!, koji su potvrdili da je dogovor postignut.

