Četvero djece nestalo u SAD-u, pronađeni u sirotištu u Hrvatskoj: "Majka je pobjegla zbog smaka svijeta"

Četvero djece koje je 30. studenog nestalo u SAD-u zajedno sa svojom majkom pronađeno je u Hrvatskoj. Elleshia Seymour (35) iz savezne države Utah pobjegla je sa svojom djecom: sinovima od 11, 8 i 3 godine te kćeri od 7 godina.

Sve zajedno snimile su ih nadzorne kamere u zračnoj luci Salt Lake Cityju, gdje su se ukrcali na let za Europu. Točna lokacija djece tjednima je bila nepoznata, no u nedjelju su članovi obitelji objavili da su pronađena u Hrvatskoj.

"Djeca su u Hrvatskoj u državnom sirotištu. Nalazimo se u zemlji i pokušavamo izvući djecu iz skrbništva lokalnih vlasti", stoji u objavi na stranici GoFundMe, na kojoj su prikupljali novac za troškove potrage.

Djeca su u domu

Teta djece Jill Seymour objavila je na Facebooku da se ona, njezin brat i njegova zaručnica nalaze u Hrvatskoj.

"Uspijevamo ih vidjeti nekoliko sati dnevno, ali to je zasad sve. Surađujemo s lokalnom policijom, lokalnim odvjetnikom, socijalnom službom, američkim veleposlanstvom i Interpolom. Sve se pokazalo beskrajno složenijim i skupljim nego što smo očekivali", objavila je.

Njezin brat otac je troje djece, a najmlađeg sina njegova bivša supruga dobila je s drugim muškarcem. Međutim, Seymor i njezin brat u Hrvatskoj se bore da i njega preuzmu te vrate u SAD, za što su, kako tvrdi, od oca 3-godišnjaka dobili svu potrebnu dokumentaciju.

"Djeca su na sigurnom, zbrinuta su, jedu, spavaju i zajedno su. Djeci je, doduše, jako dosadno u centru i mole da odu. Grad u kojem se nalazimo je prekrasan. Ljudi su ljubazni, a većina zaposlenika u centru donekle govori engleski. Zahvalni smo što znamo gdje su djeca. Zahvalni smo što ih možemo vidjeti svakog dana. Zahvalni smo što su sigurna i zbrinuta", napomenula je.

Također je u intervju s novinarkom Ashleigh Banfield pojasnila da su u Dubrovniku, a slučaj je predan Ministarstvu vanjskih poslova.

"Svi s kojima smo razgovarali – od veleposlanstva, FBI-a, do hrvatskih vlasti – kažu da je ovo slučaj bez presedana, da se ovakvo nešto nije dogodilo tako da ni oni ne znaju koja je točno procedura. Vjerujem da zbog toga sve ovoliko dugo traje", istaknula je Seymour.

Pobjegla zbog straha od smaka svijeta

Elleshia Seymour navodno je u Hrvatsku pobjegla jer je vjerovala da će epicentar nadolazećeg smak svijeta biti na području Nacionalnog parka Yellowstone, koji se nalazi u blizini Salt Lake Cityja, o čemu je redovito objavljivala videa na društvenim mrežama.

Preko interneta je upoznala Amerikanku sličnih stavova o smaku svijeta, koja živi na jednom od hrvatskih otoka, i ona ju je pozvala da pobjegne k njoj i spasi se od apokalipse.

"Ta žena ima 13-godišnjeg sina, koji je heroj u cijeloj ovoj priči. On je na internetu potražio tko su djeca koja su mu došla u dom i otkrio je da je u tijeku međunarodna potraga za njima", ispričala je Banfield, koja je vodila intervju s tetom djece.

"On je to rekao svojoj mami i ona ih je odvezla u policijsku postaju da ih prijavi. Međutim, i ona je uhićena te je njezin 13-godišnji sin također u sirotištu s drugih četvero djece", dodala je.

Taj 13-godišnjak, pojasnila je Seymour, nema nikakve uže obitelji osim svoje majke.

"Razgovarala sam s najbližom članicom obitelji i ona pokušava stupiti u kontakt s centrom za djecu, ali i nama je teško, a imamo svu dokumentaciju", objasnila je Seymour te dodala: "On se želi vratiti u školu i želi se vrati u Ameriku. Čini se da su ovdje oko godinu i pol. Ne znam zašto su odabrali Hrvatsku."