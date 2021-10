Ulazak u svijet poduzetništva nije niti malo jednostavnan, pogotovo za one bez prethodnog iskustva. No, upravo je tako svoju priču započela Maja Fertalić koja je nakon otkaza u multinacionalnoj tvrtki ušla u svijet poduzetništva, sasvim slučajno i neočekivano. Priču donosi Anita Suknjov.

Koronakriza, otkaz i dijagnoza multiple skleroze potaknuli su je da pokrene svoj posao pa tako danas proizvodi ukusne zdrave pločice. Kandidatkinja showa Startaj Hrvatska Maja Fertalić u svijet poduzetništva ušla je potpuno slučajno.

"Usred lockdowna, tada u bolnici s dijagnozom MS-a u biti sam shvatila da nemam posao. Nekakva ideja o rađanju zdravog snacka se u biti rodila zbog moje dijagnoze gdje sam odlučila promijeniti prehranu i shvatila sam da nekakav takav snack koji bi mene zadovoljio ne mogu naći na tržištu“, započela je svoju priču kandidatkinja.

Pokrenula je brend Nutty by Maja, koji u svom asortimanu proizvodi zdrave energetske pločice pod nazivom BARica. Idealne su za doručak i međuobrok, a zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska našle su se na policama svih INTERSPAR hipermarketa i odabranih SPAR supermarketa diljem Hrvatske.

"Rađanje recepta je bilo vrlo jednostavno samo sam nekako skupila sve to što smijem i vrlo brzo nakon toga rodila se prva Nutty barica i samim time i ideja da ja bez posla doma s dijagnozom trebam nešto raditi i odlučila sam pa ništa idem probati možda prodavati. Bio je jako lijep odaziv ljudi i pozitivni komentari i tu sam ja onda nekako odlučila krenuti lagano u proizvodnju“, kazala je.

Nutty BARice napravljene su od pet sastojaka - kikirikija, badema, lješnjaka, meda ili agavinog sirupa i kikiriki maslaca. Sve tri verzije čokoladice imaju prirodne šećere i veliki udio nezasićenih masnoća.

"Nakon toga je došla vegan varijanta gdje smo htjeli vegan populaciji nekako napokon osmisliti snack koji je vjerodostojan originala, da nema nekakve kompromise u okusu, tako da mislim da smo u tome uspjeli, na to sam jako ponosna. Ona umjesto meda ima agavin sirup i marelice i zadnja se rodila Nutty barica Kiarin tanjurić s datuljama, namjenjenija djeci jer se manje mora žvakati“, objašnjava Fertalić.

Uvijek ima nešto što se može raditi

Bogatstvo okusa i raznolikost asortimana su prepoznali i prijatelji, koji su je potaknuli da se prijavi na projekt Startaj Hrvatska koji joj je pružio svu potrebnu pomoć pri realizaciji proizvodnje.



"Svi ljudi koji stoje iza projekta startaj Hrvatska, stvarno od prvog do zadnjeg, svi žive taj projekt i to što smo mi dobili i to što sam ja dobila od cijelog tog projekta mislim da mogu nositi to znanje za čitav život i zbog tog sam najzahvalnija“, dodala je Maja.

Iako je Maja lice ovog brenda, iza nje stoji tim ljudi koji joj pomaže pri svakom koraku, uspjehu i neuspjehu.

"Uvijek ima nešto što se može raditi, ono što je bitno je da želiš učiti, da se okružiš ljudima koji znaju i ponovo se vraćam na projekt Startaj Hrvatska koji sa svojim profesionalcima i savjetima koje nam daju jednostavno nam uvelike olakšava ovaj posao“, poručila je.

Unatoč početničkim preprekama, Maja vjeruje u sebe i svoj proizvod, te optimistično gleda na budućnost BARica.

"Istinski očekujem da ću ostati na policama Spara, naravno to je nešto za što radimo sve ove mjesece, ali samo ovo iskustvo koje smo već dobili, ta nekakva vidljivost i marketing, dobili smo sve, tako da sve što će biti kasnije je genijalno“, zaključila je.

Novu uspješnu poduzetničku priču pratite i dalje u emisiji 'Startaj Hrvatska''na Novoj TV.

