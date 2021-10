U drugoj emisiji Projekta Startaj Hrvatska gledatelji su vidjeli poduzetničku priču kandidata Marije i Damira Čule iz Vinkovaca. Predstavili su svojevrsnu inovaciju na tržištu smrznutih slastica koja im je osigurala ulazak na police trgovačkog lanca Spar i InterSpar.

Da jedna poduzetnička priča može pokrenuti drugu, dokaz je poduzetnički put kandidata Marije i Damira Čule i Josipe Perković koje je javnost imala prilike upoznati u drugoj emisiji projekta Startaj Hrvatska. Upravo izlaganje na inozemnim sajmovima potaknulo ih je na razvijanje inovativnog proizvoda na domaćem tržištu. Danas Vam predstavljamo njihov proizvod 7Stars, donosi Informer.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Kroz posao koji sam radila s mužem sam shvatila da je privatno poduzetništvo više za mene i da sam se nekako pronašla u tome da radim nešto svoje. Nekako sam ove kolače vidjela kao neku svoju priliku pod zvijezdama da ja pokrenem svoj neki posao u kojem sam se evo na kraju zaista i pronašla."

Riječ je o smrznutim kolačima i tortama koje će postati slatka tajna svake dobre domaćice. No nije riječ o okusima na koje smo generacijski navikli, već je za njih osmišljena i nova receptura.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Mi smo krenuli malo obrnutim redoslijedom, otvorili smo firmu i onda smo išli na sajmove, gledali smo s kojim sirovinama želimo raditi i nekako sam htjela dobro dobro istražiti što se sve nudi na sajmovima. Onda kada sam se odlučila smo šest mjeseci s tim sirovinama testirali do našeg prvog proizvoda koji su bili mali deserti u čašicama."

Iako je poduzetništvo u ovoj obitelji bilo prisutno godinama , tržište na kojem su djelovali se u potpunosti zatvorilo pojavom virusne pandemije. Stoga je prijava na Startaj Hrvatska bila i pitanje opstanka.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Taman kad smo se pokrenuli i kad su nas hoteli i restorani nekako prihvatili kao nekog novog na tržištu , a to se ne događa preko noći , zatvorili su se i hoteli i restorani i u biti svi naši kupci su na određen period morali zatvoriti svoja poslovanja, tako da je i naše poslovanje došlo pod veliki upitnik.

Kao mala obitelj smo i nisam htjela davati otkaze, zaista sam se do zadnjeg borila da isplatimo plaće i od osobnih sredstava i otvorili smo tu neku malu trgovinu u Vinkovcima čisto da radimo i nešto napravimo, da si pomognemo dok opet ne dođe to neko normalno vrijeme kada ćemo moći raditi to što smo i počeli.

Onda nam je došla ova prilika koja nam je promijenila cjelokupni smjer našeg poslovanja gdje smo sada uz program koji imamo za hotele i restorane dodali i program koji ćemo imati za Spar i Interspar."

Unatoč dosadašnjem iskustvu, pokazalo se da im je prijava na ovaj poduzetnički projekt pomogla u mnogočemu.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Mi smo imali proizvodnju, imali smo uveden i HASAP sustav , ali oni su nam jako puno pomogli s ekstra tim nekim dodatnim znanjem koje mi kao jedna mala firma, jedna mala proizvodnja nismo mogli sami naučiti."

No ulazak na novo tržište odnosno u novi trgovački lanac podrazumijevao je i masovniju proizvodnju.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Kad su došle te nove velike narudžbe meni je to samo bilo „woooow woooow” neka bude samo što više narudžbi jer to je u biti dobro za naše poslovanje."

A za razliku od ostalih kandidata odlučili su se na malo širi asortiman. Osmislili su čak sedam različitih slastica!

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"Ima ih sedam, nekako smo išli 7 Stars, sedam vrsta proizvoda. Malo i voćnih malo i čokoladnih u biti da se ponudi za sve vrste slatkoljubaca nešto."

Ove slastice nude cijeli jedno bogatstvo okusa. Za čokoladne kolače koristi se nekoliko vrsta čokolada,od kojih prevladavaju belgijske čokolada s 50-70 posto kakaa. Za voće tortice koriste se paste koje sami proizvedu, ali i rade pire od voća koji im daje tu lijepu teksturu , ali i bogatstvo okusa. Dobra vijest je da ove kolače ne trebate peći prilikom vađenja iz zamrzivača, već ih je potrebno samo odmrznuti.

Marija Čulo, kandidatkinja projekta Startaj Hrvatska:

"To nije obično smrzavanje da ih vi samo stavite u zamrzivač pa se to nešto zamrzava sat, dva , tri vremena. Ovo je brzo smrzavanje na -40 stupnjeva Celzija gdje mi u roku od 15 do 20 minuta zamrznemo veliku količinu proizvoda, tako da kad se oni odlede u biti sačuvaju sva fizička svojstva i okus kao da su tek napravljeni."

Svi ljubitelji slatkoga će od sada u svojem kućanstvu moći jesti slastice kakvi se jednu u ekskluzivnijim restoranima. Ne propustite pogledati novu uspješnu poduzetničku priču, ali i proizvod u drugoj emisiji projekta „Startaj Hrvatska” na Novoj Tv.