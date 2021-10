Kuhano i sušeno voće pretvoreno u slatku grickalicu. Mnogima to zvuči nezamislivo, no ne i Jeleni Gadže. Sa svojim bogatim znanjem o agronomiji, Jelena je prava inovatorica u području hrane. Kako joj je ova ideja promijenila život, vidjet ćemo u ovotjednoj epizodi projekta Spara Hrvatska i Nove TV Startaj Hrvatska.

Na prvi pogled pomislili biste da se radi o kobasici, no u ovim se krugovima krije jabuka, točnije, ručno rađene grickalice od cjelovitog voća i orašastih plodova.



''Fruit Moonsi su definitivno novija verzija jednog zdravijeg snacka, bolja alternativa i element iznenađenja će sigurno biti kad otvore vrećicu pa gledaju što je to'', priča Jelena Gadža.

A to su se isto pitali njezina obitelj, susjedi i prijatelji kad im je prvi put ponudila ove grickalice. I oni su odmah pomislili na suhomesnate proizvode.



''Ja sam kuhala i onda sam njima, ajde probaj, ajde probaj, ajme što je to. Pa izgleda na kobasicu, kad sam počela raditi u formi kruga djelovalo im je na narezanu čajnu, ja rekoh je, je kobasica od jabuke. Svima je bilo fino ne mogu reći'', kaže Jelena Gadža.

Na ideju je Jelena došla tijekom pisanja doktorata. Početna ideja bila je iskoristiti pire od nara, koji je zbog izrade doktorske disertacije imala u velikim količinama, no to nije davalo željene rezultate.



''Inspiracija je došla od mog mentora za doktorat koji mi je donosio te slastice od murve koje su stvarno bile baš specijalna delicija i ja sam tražila recept i onda sam uvidjela da u tom receptu ima svega, od škroba, meda i tako dalje. Ja sam to htjela izbaciti i krenula sam raditi sa sokom od šipka od nara, ali jednostavno šipak kao takva kultura nema pulpu, samo sok i shvatila sam da moram zamijeniti kulturu. Uzela sam jabuku koja je dostupna i prisutna'', kaže Jelena Gadža.

Ova se grickalica ili voćna koža dobije iskuhavanjem voća, njegovim pasiranjem u pire i zatim sušenjem. Svaki se proizvod radi ručno, a za neke je potrebno čak četiri dana.



''Kuhala. Bacala, kuhala, bacala dok nisam došla do nečega. U prvi mah je to izgledalo ajmo reći ružno, nije bilo nekakvog zadovoljavajućeg izgleda ali iako je okusom bilo iznimno ukusno, svi su bili oduševljeni. Međutim s vremenom sam izbacila još nekoliko stvari i na kraju je ostalo samo jabuka i lješnjak, to su dva sastojka od koja se sastoji taj proizvod'', priča Jelena.

I baš kao s otkrivanjem pravog recepta, tako je i s poslovanjem imala uspona i padova.



''Otkad sam otvorila firmu se pitam, ajme što mi je to trebalo i uvijek govorim ono uffff pomislila sam najmanje mjesečno jedanput, najbolje bi bilo da zatvorim'', kaže Jelena.

No prilika je došla u obliku projekta Spara Hrvatska i Nove TV - Startaj Hrvatska. Fruit moonsi našli su se na plavim policama.



''Ovi proizvodi su novi proizvodi i uglavnom treba uputa kako ih koristiti. S obzirom da oni ne sadrže šećere jako je važno naglasiti da je potrebno staviti moonse ili bilo što u usta i pustiti da slina djeluje jer je ono žilavo, ne sadrži nikakve šećere i čim se nakon jedno 10-15 sec otpuste ti okusi onda se može žvakati'', otkriva Jelena.

Što je sve Jelena morala proći kako bi postala jedna od osam poduzetnika koji se bore sa svojim proizvodima za vrijednu titulu HIT proizvoda 2021?

Kako joj je izgledao poduzetnički put te koja je njezina životna priča, donosi nam ovotjedna emisija ''Startaj Hrvatska'', koju možete gledati ove subote u 18:15 na Novoj TV.

