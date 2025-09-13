Obavijesti Foto Video Pretražite
MAESTRAL(NO)

30. obljetnica operacije HV-a i Armije BiH: "Zadan je ključan udarac Miloševićevom režimu"

13. rujna 2025.
Obljetnica akcije Maestral - 7
Obljetnica akcije Maestral - 7 Foto: Vlada RH/Platforma X
Ova operacija bila jedan od zadnjih koje su provedene prije nego je nastupio Dayton i zaustavio ratove na području bivše Jugoslavije.
“Maestral omogućio Dayton”: Plenković istaknuo važnost Splitske deklaracije i zajedništva
sve
