30. obljetnica operacije HV-a i Armije BiH: "Zadan je ključan udarac Miloševićevom režimu"

Hrvatski premijer Andrej Plenković nazočio je u subotu u Jajcu obilježavanju 30. godišnjice operacije Maestral u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potpore Armije BiH oslobodile veliki dio jugozapadne Bosne, uključujući grad Jajce, ocijenivši ju ključnom za slamanje srpske agresije i okončanja rata.

"Operacija Maestral bila je ključna operacija i zajednička akcija Hrvatskoga vijeća obrane, Hrvatske vojske uz potporu Armije BiH, a slijedom drugih oslobodilačkih operacija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, posebno veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, koja je zadala ključan udarac Miloševićevom režimu i politici stvaranja velike Srbije“, rekao je Plenković.

Pritom je hrvatski premijer naveo da se danas posebno važno prisjetiti svih hrvatskih branitelja koji su dali život za slobodu Bosne i Hercegovine i za slobodu Hrvatske u gradu Jajcu 'koji je kroz povijest bio kraljevski hrvatski grad'.

U Jajcu smo obilježili 30. godišnjicu Operacije "Maestral". S posebnim se pijetetom prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za slobodu BiH i Hrvatske. I 30 godina kasnije, 🇭🇷 ostaje prijatelj 🇧🇦 i najsnažniji podupiratelj njezinog europskog puta. pic.twitter.com/CtArZPRKgH — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 13, 2025

Dodao je da su uspjesi u zapadnoj Bosni bili plod Splitske deklaracije koju su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik BiH Alija Izetbegović.

Plenković je rekao kako Hrvatska i danas nastavlja dugoročnu potporu Bosni i Hercegovini, osobito jačanju jednakopravnosti Hrvata.

"Te operacije omogućile su Daytonski mirovni sporazum koji je donio mir Bosni i Hercegovini i cijelom prostoru koji obuhvaća i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Nastavak potpore Bosni i Hercegovini i jednakopravnosti Hrvata ostaje naš prioritet", dodao je premijer.

U njegovu izaslanstvu su bili i potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved i šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović rekao je kako je došao u Jajce iskazati zahvalu žrtvi hrvatskih branitelja.

"Prije svega smo se okupili da slavimo slobodu i ponosno se naklonimo žrtvi najvećih sinova hrvatskog naroda kroz povijest. Tu je i prvi naš predsjednik Tuđman, a tu je i ministar obrane Gojko Šušak i svi oni koji su danas povezani s nama“, rekao je Čović.

Dodao je da ove godine Hrvati obilježavaju brojne obljetnice spomenuvši i 1100. obljetnicu krunidbe kralja Tomislava. te naglasio važnost borbe za ustavnu jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Tijekom ceremonije više izaslanstava položilo je vijence ispred spomen obilježja kod tvrđave kraljevskoga grada, služena je misa, te je prikazan dokumentarni film koji je prikazivao ključne trenutke operacije Maestral.

Na tvrđavi kraljevskoga grada Jajca nalazili su se pripadnici ratnih postrojbi koji su sudjelovali u oslobađanju Jajca.

Operacija Maestral, koja se odvijala od 8. do 17. rujna 1995. godine, bila je ključna za oslobađanje nekoliko gradova u zapadnoj Bosni, Šipova, Drvara i Jajca. U ovoj operaciji poginulo je 74 vojnika, dok je 226 ranjeno.

Snage Hrvatske vojske i Hrvatskoga vijeća obrane su nedugo nakon operacije Maestral započele i operaciju Južni potez tijekom koje su stigle na 20 kilometara od Banja Luke te prisilile srpske snage na okončanje rata, pregovore koji su okončani u Daytonu.