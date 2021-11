Ovogodišnjom dodjelom nagrada Hrvatskog indeksa održivosti, održanoj u sklopu Konferencije o održivom razvoju 2021., Hrvatska Lutrija je još jednom pokazala što ju izdvaja od ostalih priređivača – odgovornost i briga prema i za društvo u cjelini.

Lutriji je dodijeljena nagrada Hrvatski Indeks održivosti (HRIO) u kategoriji Javnih poduzeća, a čime je ovo već ukupno četvrto priznanje za društveno odgovorno poslovanje. Ova je nagrada još jedna potvrda koliko pažnje Lutrija posvećuje društveno odgovornom poslovanju i odgovornom priređivanju igara na sreću, a osjećaj odgovornosti i brige za ljude itekako je došla do izražaja u godini koja je iza nas:



„Tijekom kriza dolazi do izražaja socijalna osviještenost, osjećaj za društvenu odgovornost kao i činjenica da nije sve u profitu. Upravo u najtežoj godini koju će zasigurno pamtiti cijeli svijet, Hrvatska Lutrija je pokazala kako slijedi svoje vrijednosti koje je u svoje poslovanje utkala prije gotovo pola stoljeća i koje od tada pa sve do danas imaju jedan cilj – stvaranje sretnije i razigranije Hrvatske“ – rekla je prilikom preuzimanja nagrade voditeljica Službe za korporativne komunikacije i DOP, Ana Jazić.

PR Foto: PR

Izvanredna situacija uzrokovana pandemijom prošle godine, negativno se reflektirala na čitavo gospodarstvo pa tako i na djelatnost priređivanja igara na sreću. Usprkos zatvaranju prodajne mreže, Hrvatska Lutrije niti u jednom trenutku kao mjeru nije razmatrala niti posegnula za mogućnošću otpuštanja zaposlenika, već je poduzela druge mjere kako bi zaštitila radnike, očuvala sva radna mjesta kao i kontinuitet poslovanja.U svrhu prepoznavanja važnosti regulatornih promjena koje će sve priređivače jednako obvezati na veći stupanj zaštite igrača i društva u cjelini, Hrvatska Lutrija je financijski podržala iznimno vrijedan znanstveno-istraživački projekt pod nazivom „Društveni i ekonomski troškovi ovisnosti o kockanju u RH“ kojim je cilj utvrditi znanstveno utemeljene pokazatelje troškova ovisnosti u Republici Hrvatskoj.Ugrađivanje održivosti u svaki aspekt poslovanja zahtjeva posvećenost i razumijevanje na svim razinama organizacije. Održivost predstavlja važan dio strateške inicijative Hrvatske Lutrije i prepoznajući važnost, povezanost i usklađenost poslovnih ciljeva, implementirana je Politika održivog razvoja, a njena je svrha iniciranje pozitivnih promjena gdje je Lutrija kao pouzdani partner svojim zaposlenicima, dobavljačima, poslovnim partnerima i zajednici, usmjerena na dugoročno održivo stvaranje vrijednosti.Ovakve nagrade su dodatni poticaj Hrvatskoj Lutriji kako bi se kroz sve buduće aktivnosti postigla ravnoteža između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva te osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnjih i budućih generacija.