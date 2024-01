Luksuzna jahta blokirana u Hrvatskoj ide na aukciju? Predsjednik oprezan: "Ako je to ukrajinsko, to treba dati Ukrajini"

Dok je u tijeku pravna bitka u kojoj se pokušava osporiti veza u Hrvatskoj blokirane jahte i Putinova ukrajinskog saveznika Viktora Medvedčuka, mega plovilo čije su probno isplovljavanje u četvrtak snimile kamere Dnevnika Nove TV u Trogiru, Ukrajina od Hrvatske traži da joj se vrati kako bi je prodali na javnoj dražbi.

Predsjednik Milanović oprezan kad je u pitanju imovina koja je obuhvaćena mjerom ograničavanja raspolaganja. "Ako je to ukrajinsko, to treba dati Ukrajini. Ako to nije ukrajinsko, to je privatna imovina, nego je vlasništvo nekog državljanina", napominje Milanović koji dodaje kako ne zna o čemu se radi.

"To je vrlo komplicirano pitanje, jer da je to tako jednostavno, onda bi sve te ruske milijarde rezervi koje su na zapadu, bile odavno otete. One nisu uzete, one su blokirane, to je imovina Moskve", kaže predsjednik.

Iz Ministarstva pravosuđa pismeno su poručili kako je postupanje u tijeku, a da prilikom pružanja međunarodne pravne pomoći sudjeluju na temelju odluka mjerodavnih sudova.

Sa Županijskog suda u Splitu potvrđeno je za Dnevnik Nove TV da do sada nisu zaprimili prijedlog da se jahta preda Republici Ukrajini i da će odluku o tome donijeti, ukoliko takav prijedlog zaprime. Drugačije informacije objavljuje ukrajinska Agencija za povrat i upravljanje imovinom.

"Državni tajnik Frano Matušić obavijestio nas je da je Sud u Hrvatskoj donio odluku da se jahta Royal Romance temeljem zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć vrati Ukrajini. Prema tvrdnji hrvatske strane ne postoje zakonske prepreke za realizaciju te namjere", odgovorili su.

Matušića je Dnevnik Nove TV bezuspješno pokušao dobiti za komentar. Iz Ministarstva vanjskih poslova koje koordinira Skupinom za praćenje mjera, te vodi popis zamrznute imovine, nisu željeli ni dostaviti podatke o imovini u Hrvatskoj koja je pod blokadom.

Manjkavost sustava prokazao je slučaj kada je iz hrvatskih voda otplovila jahta Irina Vu, a koja je bila privezana pod mjerama u Murteru. Cijeli slučaj otkriven je tek nakon nekoliko mjeseci, a posada čeka pravosudni epilog cijele priče, zaključuje novinar Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

