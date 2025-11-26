Luksuz na jugu Zagreba: Pogledajte penthouse od 120 kvadrata koji je odmah useljiv

Galerija 6 6 6 6

Na rubu južnog Zagreba, u naselju Botinec, smjestila se zgrada koja spaja funkcionalnost i estetiku modernog stanovanja. U blizini su tržnica, trgovine, dom zdravlja, crkva, kafići i pekare - a do Arene Zagreb dijeli vas tek jedan kilometar.

Prostranost i svjetlost na 107 kvadrata

Stan koji je na prodaju nalazi se na trećem odnosno zadnjem katu, te se prostire na 107,78 m² stambene površine. Raspored je pažljivo osmišljen - dnevni boravak i blagovaonica čine središnji prostor doma, dok su tri spavaće sobe raspoređene tako da osiguravaju privatnost i mir.

Moderan luksuz i udobnost svakodnevnog života u srcu Botinca - 9 (Foto: Luva Real Estate)

Tu su i moderna kuhinja, kupaonica, dodatni toalet, garderoba te dvije lođe i prostrana terasa s kutnom garniturom na kojoj uz nekoliko prigodnih preinaka poput plinskog stola s vatricom stvoriti pravu zimsku oazu za druženje. Stanu pripada i vanjsko parkirno mjesto te spremište u podrumu, čime ukupna korisna površina iznosi oko 120 m².

Moderan luksuz i udobnost svakodnevnog života u srcu Botinca - 7 (Foto: Luva Real Estate)

Ono što ovaj stan doista izdvaja jest njegov interijer - promišljeno dizajniran, topao i elegantan. Kuhinja s mramornom radnom plohom i šankom izrađena je po mjeri, kao i brojni ugradbeni ormari koji maksimalno iskorištavaju prostor. Dvoslojni parket, keramika velikog formata, spušteni stropovi s LED rasvjetom i dizajnerski namještaj daju prostoru profinjen izgled.

Moderan luksuz i udobnost svakodnevnog života u srcu Botinca - 3 (Foto: Luva Real Estate)

Kao što to i priliči jednom penthousu, svaka soba ima vlastitu klimu, a PVC stolarija u antracit i bijeloj kombinaciji s električnim roletama i perforiranim ogradama na balkonima dodatno potvrđuje visoki standard izvedbe.

Vrhunska gradnja

Zgrada je izvedena u armirano-betonskoj konstrukciji, s naglaskom na protupotresnu stabilnost i energetsku učinkovitost. Fasada debljine 15 cm izolirana je kombinacijom kamene vune i stiropora, što osigurava energetski certifikat A+. Zidovi između stanova dodatno su zvučno izolirani, dok sustav podnog grijanja s kondenzacijskim bojlerom omogućuje individualnu regulaciju topline u svakoj prostoriji.

Moderan luksuz i udobnost svakodnevnog života u srcu Botinca - 4 (Foto: Luva Real Estate)

Moderan luksuz i udobnost svakodnevnog života u srcu Botinca - 8 (Foto: Luva Real Estate)

Ventilacijski sustavi u kuhinji i kupaonicama, video-portafon u boji, lift te uređen okoliš zgrade pokazuju koliko se pazilo na detalje i komfor budućih stanara.

Ovaj luksuzno opremljen stan u Botincu savršen je za obitelj koja traži dom u kojem se spajaju kvaliteta gradnje, promišljen dizajn i mirno okruženje. Energetski učinkovit, potpuno opremljen i odmah useljiv - nudi sve što suvremeni gradski život traži, uz ritam koji dopušta da se doista osjeti pojam doma.