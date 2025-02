Tmurne oblake iznad crkve u Marijancima zamijenilo je sunce jer lopovi su vratili crkveno zvono staro 105 godina koje je ukradeno u subotu. Zvono je ukradeno ispred crkve gdje je bilo izloženo, a nakon što se vijest o krađi proširila i kada su lopovi shvatili da ga neće moći lako prodati – zvono se u ponedjeljak u jutarnjim satima pojavilo na groblju gdje su ga lopovi odbacili.

"Dobio sam dojavu od policijske uprave da je zvono pronađeno. Ja sam slavio Boga u autu kada sam to čuo. Meni je bilo neopisivo. Nisam vjerovao. Imao sam nadu da će se nekako vratiti iako su apsolutno svi govorili da od toga nema ništa, da je to već rastaljeno, izrezano, ne znam što. Bili smo svi razočarani i samo su javili da je zvono je pronađeno", rekao je Marin Putilin, župnik Župe sv. Petra i Pavla.

Zvono teži 169 kilograma i napravljeno je od bronce, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić. Kao što je trebalo uložiti puno truda da bi ga se ukralo, tako je trebalo puno truda da bi ga se vratilo. U tome je sigurno moralo sudjelovati nekoliko ljudi jer se i pri vraćanju zvona s groblja u crkvu morao uključio velik broj mještana.

"Onda smo lijepo pokupili našu ekipu iz komunalca, otišli smo u kafić, pokupili ekipu. Otišli, utovarili zvono u kamiončić jedan i dovezli ga ovdje u crkvu. Šestorica je trebala da bi se nosilo zvono", objasnio je Putilin.

Policija i dalje obavlja očevid i traži počinitelje ovog nesvakidašnjeg kaznenog djela. Župljane pak zanima razlog zbog kojeg je zvono vraćeno.

"Ili je strah, ali ja bih više volio da je savjest i da će se oni ipak vratiti vjeri, Bogu, istini, pravdi. Znam da je to Božje djelo jer prvo je on vas novinare doveo da objavite to i da cijela država sazna za to. Hvala Bogu, a onda i vama i policiji i tim lopovima mekana srca", napomenuo je župnik.

Nakon nedjeljne mise, bit će organizirana proslava povodom vraćanja zvona, na koju župnik, pun oprosta, poziva i same lopove.

