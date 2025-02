Njegovu fotografiju nisu objavili, ali Hrvoje Petrač - ponovno je lice s međunarodne tjeralice! Traže ga i preko Europskog uhidbenog naloga.



"Hrvoje Petrač je još uvijek u statusu bjegunca. Protiv njega je određen istražni zatvor još u studenom prošle godine", kaže Krešimir Devčić sa Županijskog suda u Zagrebu te dodaje:



"To je posao Interpola, odnosno, policije. Bilo gdje da se zatekne u bilo kojoj članici Interpola ili u okvirima europske unije temeljem EUN-a dužni su lišit ga slobode i nakon toga provest odgovarajući postupak izručenja."

Petrača sumnjiče kao šefa zločinačkog udruženja - glavnog organizatora unosnih poslova u aferi Mikroskopi.



Gdje se skriva, podzimaju li i što to hrvatska policija i tajna služba u potrazi za njim - nitko službeno ne otkriva. Ranije se šuškalo da Petrač nije daleko od hrvatske granice, ali i da je odluka o predaji isključivo na njemu. Njegov, ali i odvjetnici dvojice njegovih sinova - oko toga - zakopčani.

Neslužbeno se spominje da otac nije u Europskoj uniji. Sinovi, Novica i Nikola su se predali. Nakon 3 mjeseca iza rešetaka - u slučaju prodaje robotskih uređaja hrvatskim bolnicama po cijenama koje su bile više od tržnišnih - brane se sa slobode! Poduzetnik Saša Pozder koji je trgovao opremom - jedini je ostao u Remetincu.



"On je državljanin RH, i isključivo Republike Hrvatske, ima nekretninu u Hrvatskoj, on je i uhićen u Hrvatskoj. To što njegova žena i djeca žive u Beogradu, nije razlog da bi se njemu odredio istražni zatvor i da bi postojala opasnost bijega", kaže Gordan Preglej, odvjetnik Saše Podzera.



Šutio je na ispitivanju. I on mora pojasniti svoju ulogu sa ostalim akterima slučaja, pa i Vilijem Berošem. Bivši ministar zdravstva već je negirao da je za nabavu spornih uređaja uzeo mito.



"Zahvaljujem institucijama što rade svoj posao, vjerujem da će tako biti do kraja i da ću dokazati svoju nevinost", rekao je Vili Beroš krajem studenog prošle godine.



Dok čekaju rasplet ne gube vrijeme. Tomo Pavić, kojeg se u whatsapp prepiskama nazivalo Zrikavcem - tužio je HZZO. Jer su mu dali otkaz dok je bio u zatvoru.

