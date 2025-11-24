Dr. Prgomet o nevjerojatnom zahvatu na novorođenčetu: "Teško je naći mlađeg pacijenta, ali ono što je vrijedno pozornosti..."

Nevjerojatan zahvat izveli su liječnici s Rebra i spasili život novorođenčetu!

Započeli su zahvat tijekom porođaja, a nakon što je dijete porođeno, odstranili su mu veliki tumor na vratu koji je zatvarao dišne puteve. Koliko je kompliciran zahvat, dovoljno govori i podatak da je u operacijskoj dvorani bio tim od 20 ljudi.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica o zahvatu je razgovarala s Dragom Prgometom, predstojnikom Klinike za bolesti uha, nosa i grla.

"Doista se radi o iznimno rijetkom tumoru, on je benigan po prirodi, ali s mogućnošću maligne aliteracije. Operacija je trajala nešto više od tri sata", objasnio je Prgomet.

"Doista je teško naći mlađeg pacijenta", dodao je predstojnik Klinike s obzirom na to da je beba operirana dok je imala svega dva sata.

Drago Prgomet, liječnik Foto: Dnevnik

"Razlika u toj i operaciji odraslog čovjeka je u veličini struktura, ali anatomija je potpuno identična. Morate znati da smo operirali u prostoru kroz koji prolaze sve krvne žile koje opskrbljuju mozak, svi živci koji od mozga odlaze prema tijelu. Morate svaku od tih struktura naći, identificirati i sačuvati. Važno je sačuvati sve funkcije da dijete može normalno živjeti, disati, pričati, jesti i uživati život u pravom smislu riječi", rekao je liječnik.

Operacija novorođenča - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Šanse da se tumor vrati, rekao je, vrlo su male. Konstatirao je i da je cijeli proces liječenja nastao kao rezultat silnog znanja i iskustva svih koji su sudjelovali u postupku liječenja.

"Zadovoljstvo apsolutno postoji i sve ovo što smo napravili je vrijedno pozornosti, ali ni blizu onoga koliko je vrijedna pozornosti majčina odluka da prihvati taj rizik, majčina ljubav i spremnost da odgaja dijete s velikim rizikom od toga kako će život djeteta ići. Ali, hvala Bogu završilo je sve na najbolji mogući način".