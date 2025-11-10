Gadafijev sin pušten na slobodu: Proveo je gotovo desetljeće u zatvoru

Najmlađi sin pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija, Hanibal Gadafi, u ponedjeljak je pušten na slobodu nakon gotovo desetljeća pritvora zbog nestanka šijitskog muslimanskog svećenika, izvijestila je libanonska nacionalna novinska agencija.

Hanibala Gadafija su 2015. oteli militanti u Siriji, gdje je živio u egzilu sa svojom suprugom i djecom nakon što mu je otac ubijen u ustanku koji je izbio u Libiji 2011. godine.

Libanonske vlasti su ga iste godine pritvorile i optužile za prikrivanje informacija o sudbini imama Muse al-Sadra, šijitskog muslimanskog vođe koji je nestao sa svojim suputnicima tijekom putovanja u Libiju 1978. godine.

Hannibal je imao samo dvije godine kada je Sadr nestao i nije obavljao nikakvu visoku dužnost u Libiji kao odrasla osoba.

Organizacije za ljudska prava osudile su okolnosti njegovog pritvora, nazivajući optužbe lažnima. Hanibal je 2023. godine započeo štrajk glađu u znak prosvjeda, a njegovo se zdravlje naknadno pogoršalo, što je zahtijevalo hospitalizaciju.

Prošloga mjeseca je libanonsko pravosuđe naložilo njegovo oslobađanje i odredilo jamčevinu od 11 milijuna dolara. Njegovi odvjetnici su uložili žalbu i sud je smanjio jamčevinu na oko 900.000 dolara. Ažurirana odluka također je uključivala ukidanje zabrane putovanja.

"Gadafijevo puštanje na slobodu uslijedilo je nakon što su njegovi odvjetnici platili jamčevinu", izvijestila je državna novinska agencija.

Vlada nacionalnog jedinstva (GNU) Abdula Hamida al-Dbeibeha sa sjedištem u Tripoliju izrazila je zahvalnost libanonskom predsjedniku i predsjedniku parlamenta za "suradnju koja je dovela do puštanja Hanibala Gadafija na slobodu".

Misteriozni nestanak muslimanskog svećenika Sadra prije gotovo pola stoljeća izazvao je desetljeća optužbi između Libije i Libanona.

U svojoj izjavi, GNU je pozdravio "iskrene namjere koje je izrazilo libanonsko vodstvo da ponovno aktivira diplomatske odnose dviju zemalja i razvije suradnju na političkom, ekonomskom i sigurnosnom planu".