U prijateljevom stanu u Slavonsku Brodu u dnevan boravak ugradili su staklen zid

Pridjevi u hrvatskom jeziku imaju neodređeni (lijep) i određeni oblik (lijepi). Često dolazi do njihove pogrešne uporabe, no postoji nekoliko pravila koja će vam pomoći razlučiti kada se koji koristi.

Osnovna razlika je u tome što neodređeni pridjevi odgovaraju na pitanje Kakav? te podrazumijevaju promjenjivu osobinu (lijep dan, dobar čovjek, plav kaput), dok određeni odgovaraju na pitanje Koji? i opisuju neku nepromjenjivu osobinu. Na primjer, sigurno nikad ne biste rekli da ste ušli u dnevan boravak ili da vam se sviđa staklen zid, već dnevni boravak i stakleni zid.

Nadalje, kada je pridjev dio predikata, uvijek je u neodređenom obliku: Život je lijep. Kaput je topao.

Međutim, pridjev bi trebao biti neodređen imamo li uz pridjev pokaznu ili (povratno-)posvojnu zamjenicu: ovaj lijepi dan, taj topli kaput, moj/svoj privatni život…

Ako niste sigurni koji biste oblik pridjeva trebali upotrijebiti, možete se zapitati i je li imenica koju opisujete sugovornicima poznata ili ne. Za nepoznate imenice pridjev stavite u neodređeni oblik, a za poznate u određeni. Da vam bude jasnije, pogledajte sljedeće rečenice:

Ovo je topao kaput. Taj topli kaput dobila sam od sestre.

Uživajte u lijepu danu

Međutim, kod tih dvaju oblika pridjeva nije razlika samo u nominativu, već i u drugim padežima. Neodređeni pridjevi sklanjaju se po imeničkoj, a određeni po pridjevno-zamjeničkoj sklonidbi.

Dakle, neodređeni pridjevi imaju jednake nastavke kao i imenice koje opisuju:

N lijep dan

G lijepa dana

D lijepu danu

A lijepa dječaka (za živo), lijep dan (neživo)

V –

L lijepu danu

I lijepim danom

S druge strane, sklonidba određenih pridjeva izgleda ovako:

N lijepi dan

G lijepog(a) dana

D lijepom(u) danu

A lijepog(a) dječaka (za živo), lijepi dan (neživo)

V lijepi dane

L lijepom(e) danu

I lijepim danom

Na Markovom ili Markovu trgu?

Većina odnosnih pridjeva, oni koji završavaju na -ski (-ški/-čki/-ćki), -ji, -ni, -šnji,-ći, sklanjaju se prema pridjevsko-zamjeničkoj sklonidbi i s njima se rijetko griješi. Na primjer, stan u Slavonsku Brodu iz naslova zasigurno vam zvuči neobično.

No vjerojatno biste rekli da se Sabor nalazi na Markovom trgu, da ste kum prijateljevom djetetu ili da se veselite maminom ručku, no u standardnom jeziku pravilno je na Markovu trgu, prijateljevu djetetu te maminu ručku.

Naime, pridjevi koji završavaju na -ov, -ev, -in imaju neodređeni oblik i sklanjaju se prema imeničkoj sklonidbi.

Ako biste rekli da vam je taj podatak iznenađujuć, pogriješili biste. Naime, pridjevi nastali od glagolskih priloga, kao što su iznenađujući ili zadivljujući, uvijek će završavati na -ći. Više o tome, ali i drugim glagolskim prilozima, možete pročitati ovdje.

