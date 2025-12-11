Lažno prijavio da ga na Biokovu želi ubiti skupina muškaraca

Policijski službenici iz Makarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom za kojeg je utvrđeno da je lažno prijavio da ga više osoba želi ubiti.

Naime, 1. prosinca 2025. godine oko 17:25 operativno dežurstvo PP Makarska zaprimila je dojavu anonimne osobe koja je navela da se nalazi u ugostiteljskom objektu u Parku prirode Biokovo te da je više muškaraca želi ubiti.



Na teren su nakon zaprimljene informacije upućene sve policije ophodnje. Policijski službenici razgovarali su s osobama koje su tamo pronađene, pregledan je restoran i šire područje parka i utvrđeno je da je dojava lažna.



S obzirom na postojanje osnovane sumnje da je osoba lažno obavijestila policiju da je u tijeku događaj koji zahtjeva njihovo žurno djelovanje, pokrenuto je kriminalističko istraživanje.



U srijedu je uhićen i kriminalistički obrađen 53-godišnji muškarac za kojeg se osnovano sumnja da je lažno prijavio napad i protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.