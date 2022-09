Kupa se smirila i kod Broda na Kupi, ali i otkrila štetu koju je bujica za sobom ostavila. Sada kreću procjene štete koje je ovo ogromno nevrijeme ostavilo iza sebe.

Nakon što su u posljednja dva tjedna ogromne kiše i bujice poharale Hrvatskom, situacija se napokon polako smiruje. Kupa se smirila, lagano se povlači, ali i otkriva štetu koju je prouzročila.

Iz Broda na Kupi javila se reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, koja s terena donosi prve procjene štete. "Već se sada može vidjeti da će šteta zaista biti velika, ali znat će se konkretnije tek kada se voda povuče jer - kiša i danas neumorno pada", rekla je Štrbac.

Štrbac je razgovarala s predsjednikom udruge Kupa, Davorinom Klobučarom, koji je dao nove detalje o razini uništenja koje je nastalo na tom području. "Šteta je zaista ogromna, u 14 dana smo doživjeli veliku poplavu. Silna kiša koja se spustila na veliki broj tekućica, poput Čabranke ili Kupice, sve je to stvorilo ogroman vodeni val na Kupi koja je poplavila", rekao je Klobučar.

"Poplavila je zaista puno više nego prethodnih godina i prouzročila ogromne štete na poslovnim i stambenim objektima, ali i na infrastrukturi - to su mnoge županijske prometnice, uzvodno i nizvodno na Kupi, i mnoge nerazvrstane ceste u nadležnosti lokalne samouprave koje su gotovo u potpunosti uništene, do mjere da se ne može doći do naselja gdje žive živi ljudi", rekao je.

Zapovjednik JVP-a Rijeka za Dnevnik Nove TV: "150 intervencija samo na riječkom području"

Dramatično u karlovačkim naseljima, mještani krive Hrvatske vode za poplave: "Ne znam što dalje"

Neka naselja su u potpunosti odsječena, to uopće ne sliči na ceste. "Došli su evo ljudi iz Zagreba na vikendicu biti neko vrijeme, sad su odsječeni, do njih se nije moglo doći. Danas smo se probijali do njih. Oni su u panici, s obzirom na to da smo sada svjedoci ekstremnih vremenskih neprilika, bojimo se kada će se ovako nešto dogoditi opet", rekao je.

Međutim, nije samo Kupa problem. "Ta silna količina padalina rezulitrala je i aktiviranjem podzemnih voda. Konkretno, podzemne vode su proradile i na državnoj cesti Delnice-Brod na Kupi gdje je voda počela izbijati kroz beton. Cesta je počela propadati, i hitnom intervencijom smo tražili da se ona zatvori - jer postoji mogućnost da cesta u potpunosti propadne", objasnio je Klobučar.

"Cesta može svakog časa kliznuti, preostaju sanacije, ali to ćemo vidjeti tek kada se voda povuče i kada se krene u sanaciju terena", rekao je.

I pritoci, koje Kupa trenutno ne može prihvatiti, rade ogromne probleme. "Da, u ovom jučerašnjem naletu je Kupica napravila veliki nemir, jer se nije mogla ulijevati u Kupu, pa se razlijevala u širinu. Ona je zapravo poplavila Brod na Kupi, a prije 14 dana ista stvar dogodila se s drugom rijekom, Bjelicom. Pritoci su zapravo, vrlo opasni, jer čine veliki vodeni val", objasnio je Klobučar.

Od nedjelje, 2. listopada Dnevnik Nove TV možete pratiti od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr