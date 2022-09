U Brodu na Kupi goleme su štete od poplave. Rijeka je sada u svom koritu, no tijekom dva dana sve je bilo pod vodom.

Na poplavljenim područjima u karlovačkoj županiji na terenu su sve javne službe. Šteta je golema. U posljednja dva dana sve je bilo pod vodom, no stanje se smiruje i vodostaj Kupe je i dalje je u padu.

"Kupa je u svom koritu, kao i njezini pritoci, no sanira se i popisuje šteta cijeli dan", javila je novinarka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić. "Zbraja se posao koji tek treba krenuti".

"Oko 20 kilometara ceste kao da nisu niti postojale", kazala je Katarina Mihelčić, gradonačelnica Delnica i načelnica stožera civilne zaštite. "Bit će potrebna kompletna sanacija"

"Što se tiče kuća i gospodarskih objekata, to će se sanirati u sljedećim danima, uglavnom se radi o pomoćnim objektima i podrumima i nešto je domaćinstava i to će se pomoću isušivača sušiti i vraćati u početno stanje", rekla je i dodala da se do nekoliko domaćinstava još uvijek ne može doći jer je bilo puno odrona koji su spriječili dolazak do nekih naselja i zaselaka.

"Bujice sa sobom donose i nastanak klizišta i to znači nestabilni teren i ceste postanu neprohodne", dodala je gradonačelnica Delnica. "Dio prohodnosti ćemo ostvariti danas tijekom dana, a dio u narednim danima."

"Iz Nacionalnog parka su nam javili da je odnesen cijeli most koji je vodio do izvora rijeke Kupe tako da će kompletna sanacija sigurno potrajati narednih nekoliko mjeseci".

O štetama nije mogla govoriti. "Mi moramo izračunati koliki je to trošak i pokušati ostvariti sredstva iz različitih izvora kako bi to mogli završiti". O tome će ovisiti i proglašenje elementarne nepogode.

"Štete se još zbrajaju, točni iznosi se za sada ne mogu reći, sve se treba staviti na papir pa ćemo tek kasnije znati kolika je šteta", rekla je Mihelčić.

