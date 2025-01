Nakon što je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio sliku na kojoj je napisao da su svi koji nisu muškog i ženskog spola - mentalno bolesni.

Ubrzo mu je odgovorio predsjednik HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak. Njegovu objavu na Facebook stranici prenosimo u cijelosti.

"Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti.

Muškarci koji vole žene - podržavam, ja prvi.

Žene koje vole muškarce - podržavam.

Muškarci koji vole muškarce - podržavam.

Žene koje vole žene - podržavam.

Muškarci koji vole i žene i muškarce - podržavam.

Žene koje vole i muškarce i žene - podržavam.

Ako ste primijetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost.

Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija - to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao "prirodno" i zdravo stanje", napisao je.

