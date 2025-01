Hrvat Stipe R. (37) se nije bojao žestoke konkurencije u njemačkom gradu Düsseldorfu. U svojem je malom ugostiteljskom objektu prodavao pizze i friteze, ali hit je bila pizza broj 40. Tko god bi naručio tu pizzu, u kartonu bi uz pizzu dobio i drogu. Kako tvrde svjedoci, dostavljao je paketić kokaina u vrijednosti od 40 eura.

Tako je poslovao godinama, a vijest o njegovom uhićenju je u jesen prošle godine izazvala pažnju javnosti u cijeloj Njemačkoj.

"Slučaj pizzerije je jedinstven i što se tiče dimenzija, a i načina na koji se sve odvijalo", rekao je tada Michael Graf von Moltke iz Policijske uprave u Düsseldorfu.

Po navodima Pokrajinskog suda u Düsseldorfu, do sada se Stipe R. nije očitovao o optužbama, ali će za to imati prilike tijekom sudskog postupka koji počinje danas. Do 12. veljače, kada bi trebala biti donijeta prvostupanjska presuda, planirano je pet ročišta, izvijestio je Deutsche Welle.

Vlasnik pizzerije nije od ranije bio poznat njemačkim pravosudnim organima. Stipe R. se na meti istražitelja našao tek u ožujku prošle godine i to zbog sumnje u rad na crno u njegovom lokalu. Inspekciji je tijekom provjere u oko upala jedna pizza s neobičnim sastojcima.

O svemu je obaviještena policija, koja mu je ubrzo pokucala na vrata. Stipe R. je u panici s balkona bacio jednu vreću u kojoj se, po navodima iz optužnice, nalazilo gotovo 264.000 eura, više od 200 grama kanabisa i otprilike 1,6 kilograma kokaina.

"Vreća je doslovno pala u ruke policajcima koji su bili ispred zgrade", objavilo je Državno odvjetništvo.

Hrvatski državljanin je tada uhićen, ali je nakon samo dva dana pušten na slobodu. Par dana kasnije je otišao u pizzeriju i nastavio prodavati pizzu broj 40, ali je policija počela nadzirati njegov rad i on je uhićen 21. kolovoza te se od tada nalazi u istražnom zatvoru. Zadržan je zbog pokušaja bijega u inozemstvo. On je, naime, planirao na brzinu prodati lokal i pobjeći u Hrvatsku.

Pročitajte i ovo Ubrzo otvaranje Kultni motel dobiva novo ruho: Obnavlja se i dobiva četiri zvjezdice

Pročitajte i ovo Osuda Trumpove odluke Brat ubijenog policajca: "On je čisto zlo. Čovjek koji je ubio mojeg brata sada je predsjednik"