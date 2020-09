U medijima se pojavila informacija da je Krešo Beljak izbačen iz HSS-a. On nam je rekao da je to nemoguće, da je Statut HSS-a jasan i da danas nije 1. april.

Na današnjoj elektronskoj sjednici Glavnog odbora HSS-a većina članova u mandatu izjasnila se za isključenje Kreše Beljaka iz članstva HSS-a,napisali su neki mediji danas.

Navode kako je glavni odbor HSS-a većinom glasova donio odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine.

Nakon što se vijest kao munja proširila društvenim mrežama, javio se i sam Beljak. Kaže da danas nije 1. april i da je to što su neki mediji prenijeli nemoguće.

"To nije istina. Ja vas samo mogu uputiti na Statut HSS-a. Samo me Skupština može opozvati, a u tom slucaju ovlasti prelaze na zamjenika kojeg imenuje predsjednik stranke. Dakle to je nemoguće. Smiješno!! To je kao da vam ja sada kažem da sam Plenkovića izbacio iz HDZ-a i to netko prenese", rekao nam je Beljak.