Počeo je povrat poreza na dohodak za 2021. godinu. Na račune građana od danas sjeda ukupno 1,7 milijardi kuna preplaćenog poreza. Obavijest o povratu možete provjeriti u sustavu e-Građani, a rješenja stižu i poštom.

Danas je počeo povrat poreza na dohodak za 2021. godinu. Poreznim obveznicima će biti vraćeno ukupno 1,7 milijardi kuna preplaćenog poreza. Obavijest o rješenju i iznosu povrata možete provjeriti putem sustava e-Građani prije no što vam poštom stigne i pismena obavijest.

Zakonski rok za rješenje i povrat je 30. lipnja, no u Poreznoj upravi su uvjereni da će sve uspjeti završiti do kraja svibnja, zahvaljujući promjenama u zakonu i informatizaciji sustava, potvrdio nam je to Slaviša Penava, glasnogovornik Porezne uprave.

Pravo na povrat poreza ove godine imaju 663.564 porezna obveznika, kojima će biti vraćeno ukupno 1,7 milijardi kuna preplaćenog poreza. 91.179 poreznih obveznika državi mora uplatiti 316 milijuna kuna manje uplaćenog poreza.

Nakon što je Porezna uprava utvrdila godišnji porez i donijela rješenje, na vašoj porezno-knjigovodstvenoj kartici u sustavu e-Građani evidentirano je stanje prema kojem možete vidjeti koliko povrata ćete dobiti, odnosno koliko ste dužni platiti, ako vam je utvrđena razlika.

Za većinu građana koji ostvaruju primanja kroz plaće, mirovine i drugi dohodak, poput autorski honorara ili ugovoru o djelu, godišnji porez na dohodak utvrđuje Porezna uprava u posebnom postupku na osnovi dostupnih podataka o ostvarenom dohotku.

Zaposleni mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cijelog iznosa poreza i prireza na dohodak koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini od 50 posto mogu računati mladi zaposleni u dobi od 26 do 30 godina.