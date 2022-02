28. veljače ističe rok za prijavu poreza, ove godine građani porez mogu prijaviti i putem aplikacije. Dobre vijesti vezane uz povrat poreza stižu za mlađe porezne obveznike koji rade i primaju plaću. Iz Porezne uprave doznali smo detalje.

Većina građana nema obvezu prijave poreza jer za njih to automatizmom odrađuju poslodavci, odnosno Porezna uprava uvidom u poreznu karticu. No, oni koji imaju obvezu to moraju učiniti do 28. veljače.

Dobra vijest za mlade

Dobra vijest i ove je godine povrat poreza za mlade koji rade i primaju plaću. Naime, zaposleni mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cijelog iznosa poreza i prireza na dohodak koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini 50 posto lanjskog uplaćenog poreza mogu računati mladi zaposleni u dobi od 26 do 30 godina.

"Pravo na navedeno umanjenje imaju sve fizičke osobe do 30 godina života koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću). Pravo na olakšice za 2021. imaju fizičke osobe do 30 godina života kojima su godine rođenja te porezno razdoblje za koje se isto može koristiti utvrđene u tablici iz članka 58. Pravilnika o porezu na dohodak", doznajemo u Poreznoj upravi.

Povrat prema godištu rođenja

"Točnije - pravo na 50 % umanjenja poreza i prireza za 2021. imaju fizičke osobe rođene 1991.-1995., a pravo na 100 % umanjenja poreza i prireza za 2021. imaju fizičke osobe rođene u 1996. godini i kasnije. Sukladno navedenom, ako je primjerice porezni obveznik rođen 1990. godine ne može koristiti poreznu olakšicu budući da je u 2021. napunio 31. godinu", objašnjavaju u Poreznoj upravi.

No, ako je porezni obveznik, primjerice, u srpnju prošle godine napunio 30 godina, dobit će 50 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak i prireza za cijelu godinu, a ne samo za šest ili sedam mjeseci do 30. rođendana, objasnio je Slaviša Penava iz Porezne uprave.

Prva rješenja već od 2. svibnja

Prva rješenja bit će poslana poreznim obveznicima već 2. svibnja. Krajnji rok propisan zakonom za izdavanje istih je 30. lipnja.

Porezni obveznici, oni koji očekuju povrat poreza, novce će na svoje račune dobiti ubrzo nakon što što im na kućnu adresu stigne rješenje iz Porezne uprave.

Još tjedan dana za prijavu poreza

Godišnju poreznu prijavu moraju predati građani koji su prošle godine ostvarivali dohodak od samostalne djelatnosti: od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

Dužni su je podnijeti i rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Porezna uprava objavila dodatna pojašnjenja o plaćanju poreza za građane koji žive u inozemstvu

Poreznu prijavu građani mogu poslati putem sustava ePorezna, ali i predati osobno u poreznim ispostavama ili poslati poreznicima preporučeno poštom. Porezna uprava ima i kalkulator pomoću kojeg možete izračunati koliko novca bi vam moglo sjesti na račun. Potražite ga OVDJE.

Ove godine Porezna uprava je uvela novost, a to je prijava poreza putem aplikacije mPorezna. Obrazac se dostavlja koristeći token internetskog bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti. Detalje o poreznoj prijavi pogledajte OVDJE.

Podaci za 2020. godinu

Porezna uprava je za 2020. poreznim obveznicima je vratila više od 1,7 milijardi kuna.

"Na nivou Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 20.02.2022., za ukupno 694.674 poreznih obveznika-građana proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2020. Kod ukupno 633.278 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 1.727.812.179,85 kuna, dok je kod ukupno 50.006 utvrđena razlika poreza i prireza na dohodak za uplatu u iznosu od 107.254.879,35 kuna. Kod preostalih 11.390 poreznih obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu", navode iz Porezne uprave.

Sva pravila na jednom mjestu: Tko sve Poreznoj upravi mora prijaviti inozemne prihode, koji su izuzeci i što će biti poslije

Nadalje, na nivou Republike Hrvatske ukupno 67.798 poreznih obveznika podnijelo je godišnju poreznu prijavu za 2020. u redovnom postupku koji se provodi za obveznike podnošenja Obrasca DOH. Kod ukupno 27.184 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 150.644.474,28 kuna, dok je kod ukupno 16.063 poreznih obveznika utvrđena razlika poreza i prireza na dohodak za uplatu u iznosu od 152.767.969,74 kuna. Kod preostalih 24.551 poreznih obveznika nije bilo razlike za povrat ili za uplatu", navode u Poreznoj upravi.

Povrat poreza i prireza dobilo 142 tisuće mladih

Za 2020. godinu oko 142 tisuće mladih osoba je ostvarilo pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak s osnove umanjenja poreza fizičkim osobama.

Riječ je o cca 50 tisuća osoba do 25 godina života kojima je vraćen povrat u iznosu od 270 milijuna kuna i 92 tisuće mladih osoba od 26 do 30 godina života kojima je vraćeno 430 milijuna kuna. To je ukupno umanjenje porezne obveze u iznosu od cca 700 milijuna kuna, navode u Poreznoj upravi.

Što se tiče procjena za 2021. godinu, iz Porezne uprave navode da očekuju kako će broj prijava te iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu biti u okvirima 2020. godine.