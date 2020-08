Koronakriza je maha uzela i u Ini. Oko 250 radnika dobit će otkaz ili će biti raspoređeni na nova radna mjesta. Vlada još uvijek ne otkriva planira li otkupiti mađarske udjele u kompaniji, a od najave su prošle gotovo četiri godine.

Iako su se na njih pripremali, najava otkaza u Ini neugodno je iznenadila radnike. Koronakriza sve je ubrzala, a restrukturiranje, kako ga zovu u kompaniji, trebalo bi obuhvatiti do 250 ljudi.

"Naravno da su ljudi razočarani, pa kako ne bi bili ako im u današnje vrijeme Uprava namjerava otkazati ugovor o radu. Ima tu ljudi koji jednostavno očekuju tu otpremninu i umorni su od ove situacije koja je bila u Sisku", izjavila je Jasna Pipunić iz Sindikata naftnog gospodarstva.

Trideset i sedam radnika iz sisačkog postrojenja bit će raspoređeno na druga radna mjesta. Ostale očekuju otpremnine.

"Kako bi im pomogli da taj period ispred njih lakše prebrode, možda oko 150, 200 tisuća kuna. Ova kriza je samo pojačala svijest da je krajnji trenutak da napravimo te organizacijske promjene kako bi Ina opstala i bila jača u budućnosti", rekao je Stjepan Nikolić, operativni direktor, Rafinerija i marketing.

Najavljena otpuštanja rezultat su i loših poslovnih rezultata Ine u prvih 6 mjeseci ove godine. Uslijed koronakrize, kompanija je izgubila gotovo milijardu kuna.

To je negativno utjecalo i na njenu poziciju na tržištu. Ipak, država još uvijek ne odustaje od obećanja starog gotovo 4 godine.

"Donijeli smo političku odluku o povratku Ine u vlasništvo RH", rekao je premijer Andrej Plenković još 2016. godine.

Savjet za Inu i izvješće

Od tada do danas realnost je potpuno drugačija. Ugašena je Sisačka rafinerija, a donesena odluka o modernizaciji Riječke. Finalno izvješće Vladina savjetnika Lazarda uskoro će pred Savjet za Inu.

"Izvješće je stiglo na Vladu, prije tjedan dana ste imali imenovanje novih članova povjerenstva s obzirom na to da su se promijenila ministarstva, u narednim tjednima će to izvješće biti predstavljeno članovima savjeta i onda idemo korak dalje. Ako konzultanti kažu da se to ne isplati, za što ja nemam u ovom trenutku informaciju, naravno da ćemo onda u skladu s tom informacijom ići dalje", rekao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

SDP-ov Peđa Grbin ide i korak dalje. Predlaže da Hrvatska svoj udio u Ini proda.

"Mislim da Hrvatskoj Ina u ovom obliku u kojem je danas, kakva je danas postala, ne treba. Mislim da postoji ozbiljna mogućnost da novac koji bi na taj način dobili možemo bolje utrošiti", rekao je Grbin.

Kakva god odluka bila, smatraju stručnjaci, bitno je da se donese čim prije.

"Hitno sjesti i donijeti neke odluke koje bi bile u skladu sa novom situacijom, a ne pustiti da sve to prođe i da se riješi pitanje epidemije, onda možda bude kasno za sve", kazao je Davor Štern, naftni stručnjak.

Za to vrijeme, pomalo kontradiktorno, Ina najavljuje otkaze, ali i nova ulaganja. Dok 250 ljudi iščekuje svoju sudbinu, u Sisku je u planu izgradnja biorafinerije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr