Kriza na zagrebačkom Hipodromu: Ilegalni posjednik ima 35 boksova, iz Grada uvjeravaju da će problem brzo riješiti

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet u četvrtak je rekao da na Hipodromu imaju krizu koju je izazvao ilegalni posjednik oko 35 boksova u kojima drži konje, pa je zato Hipodrom zatvoren, osim za 100-tinjak legalnih korisnika boksova, te je najavio da će uskoro biti otvoren za sve.

Korlaet je podsjetio da su prije tri mjeseca donijeli novi Pravilnik na temelju kojeg su ponudili nove ugovore zakupnicima boksova i svi su ih potpisali osim jednog zakupnika koji se s jedne strane protivi potpisu ugovora, a s druge strane, nije došao po svoje konje te sada moraju riješiti situaciju s tih preostalih oko 35 konja, odnosno štala.

"Dok se ta situacija ne riješi, a riješit će se vrlo skoro, već je u završnoj fazi rješavanja, Hipodrom je zatvoren za sve osim za korisnike ovih 100-tinjak boksova koji su uredno zavedeni u novi sustav", pojasnio je Korlaet novinarima nakon konferencije za medije na kojoj je najavljen početak izgradnje Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin.

Korlaet kaže da je svjestan turnira koji dolaze na Hipodrom, u lipnju je jedan kapitalni, te je siguran da će se do tada riješiti situacija s ilegalnim posjednikom boksova.

"U komunikaciji smo s konjičkim savezom i s klubovima i Ustanovom upravljanje sportskim objektima - podružnicom Hipodrom koja tu stvar rješava. Bavimo se s tim dugo, osjetljiva je stvar, ali je u završnoj fazi rješavanja", poručio je Korlaet.

S njim se složio gradonačelnik Tomislav Tomašević, rekavši da se situacija rješava, a da Hipodrom brine o konjima ilegalnog posjednika.

Želja je ulagati u Hipodrom

Tomašević je također napomenuo da je Grad Zagreb bio "pun nereda u apsolutno svakom segmentu funkcioniranja" u trenutku kad su ga preuzeli.

"Morali smo čistiti nered s korištenjem gradskih stanova, s korištenjem poslovnih prostora, s parkinzima, s terasama, pa isto tako i s korištenjem sportskih objekata, kao što je Hipodrom", rekao je.

Na Hipodromu je situacija takva da jedan čovjek koristi de facto besplatno boksove, za to ne plaća, nikom ne odgovara, ne može dokazati ni vlasništvo nad konjima u boksovima, i to tako prolazi desetljećima, i nitko nema hrabrosti da se tome suprotstavi, izvijestio je Tomašević te naglasio da to neće tolerirati.

"Takve stvari ne toleriramo. U Hipodrom moramo investirati, Hipodrom treba obnoviti, a da bismo to mogli napraviti, moramo riješiti taj nered", rekao je te izrazio uvjerenje da korisnici također žele da se Hipodrom obnovi, budući da su uvjeti ondje neadekvatni.

"Imamo želju uložiti u Hipodrom", poručio je Tomašević te je građane zamolio za malo strpljenja, par mjeseci, kako bi konačno raščistili nered jer takvim nasilnicima, kako je rekao, treba stati na kraj za što, kaže, imaju dovoljno hrabrosti i odlučnosti.