Stotinjak zainteresiranih za biznis na pomorskom dobru posljednjih je noći spavalo pred Općinom Bol. Naime, dobit će koncesiju na Zlatnom ratu ako su zahtjev predali među prvima. Jer odluka o tome tko će upravljati jednom od najljepših, najvećih i time i najunosnijih plaža na Jadranu donosi se po načelu "najbrži prst". Kamera Dnevnika Nove TV bila je u noći na petak na Braču i pratila ovu bizarnu situaciju.

Što je nekoliko noćnih dežurstava pred Općinom, i to najčešće na smjene, u usporedbi s milijunima koje će zaraditi na Zlatnom ratu. Jedini kriterij je da imaju najbrži ili što brži prst. A da će natječaj biti otvoren u noći na petak, nisu mogli znati.



"Ljudi su očekivali da će to biti u ovo vrijeme i jednostavno nisu htjeli prepustiti slučaju. Nikako nisu mogli znati jer kad su se počeli okupljati tu i na Bajakovu, a to je prije tri dana - nismo imali niti jednu suglasnost", navodi načelnica Općine Bol Katarina Marčić u prilogu reporterke Barbare Golje.

Devedeset mjesta na plaži

Od 15.000 do nekoliko stotina tisuća kuna - 90 je mjesta na plaži na kojima se može postaviti krevet za masažu, škrinja za sladoled, parking za pedaline ili daske za jedrenje.



"Degradirajuće, ne? Imamo znanje, opremu i kvalitetu, a onda smo bačeni s nekim u isti lonac s onima koji ne mora imati ništa nego taj najbrži prst", navodi vlasnik škole za jedrenje na dasci Tomaž Garbajs.



Ministarstvo mora kaže - izmjenama Zakona o pomorskom dobru, moći će ubuduće doći u obzir čak i oni s kvalitetama, pa makar i ne imali prste.

"Tako novi zakon koncesijska odobrenja zamjenjuje dozvolama koje se daju temeljem javnog natječaja što smatramo da će znatno doprinijeti transparentnosti u postupanju i osigurati tržišno natjecanje", poručuju u ministarstvu.

Gužve i na Bajakovu

A osim na Bolu, gužve su bile i na Bajakovu. Naime tamo je jedina pošta u Hrvatskoj koja radi od 0 do 24, pa je jedino na graničnom prijelazu imalo smisla kampirati.

"Srećom pa taj prostor dijelimo s policijom i carinom, tako da nam službenici pomažu održati određeni red", rekao je glasnogovornik Hrvatske pošte, Krešimir Domjančić.



Nerede zbog Zlatnog rata već pamtimo ispred zgrade Županije u Splitu kad je koncesiju na plažu izgubila Općina Bol, a dobila je tvrtka iz Zagreba. Koncesija je vraćena Bolu, ali opet nije dobro.



"Mi smo tu netko tko mora provoditi zakon koji je sulud", navodi Marčić. Ali načelnica srećom nije suluda, pa otvara vrata općine u ponoć, a ne u 8 sati ujutro, kako ljudi, kad su već došli, ne bi čekali.

Priča traje godinama

Iz Supetra na Braču se u Dnevnik Nove TV javila gradonačelnica Supetra Ivana Marković. Na pitanje je li ova priča koja traje godinama, a zbog koje su se događale i smjene, odgovara: "Prije nego odgovorim na to, reći ću da je u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i u skladu s Uredbom i mišljenjem ministarstva".

"Ovo sigurno nije normalno, da se na ovakav način upravlja našim najvrjednijim resursom, a to je pomorsko dobro", dodala je Marković.

Ona je i prijašnjih godina bili protiv - prozivala je Vladu i ministarstvo. Uputa Ministarstva nije obvezujuća kod odlučivanja o dodjeli koncesijskih odobrenja. No zbog čega onda ovaj suludi princip?

"Po tumačenju ministarstva stoji da se koncesijska odobrenja daju po principu 'najbrži prst' i mi smo dužni takav plan predati u Županiju na prethodnu suglasnost. Po dobivanju odgovarajuće suglasnosti, onda se raspisuje javno poziv. Ono što je najnelogičnije je - princip 'tko da prvi'", rekla je Marković.

"Nije dobra varijanta"

"To nije dobra varijanta, nije dobra ni varijanta koja se predlaže u novom zakonu, na što sam već upozoravala, a to je da je jedini kriterij - najveća cijena, najveći iznos", kazala je.

"Smatram da treba naći balans između održivog razvoja, razvoja sredine, zapošljavanja domicilnog stanovništva i cijene jer u ovom drugom slučaju, ako bude ta varijanta 'tko da više', imat ćemo slične situacije. Najbolje će lokacije na pomorskom dobru pripasti onima koji mogu platiti najviše", rekla je Marković.

"Princip 'najbrži prst' sigurno nije dobar i vidimo što se događa na primjeru plaže Zlatni rat koja je jedna od najatraktivnijih plaža u našoj državi i šire", istaknula je.

O tome kakav rasplet očekuje i kakvo buduće upravljanje najpoznatijom plažom, Marković kaže: "Mi ne govorimo samo o plaži Zlatni rat, govorimo o svim plažama i općenito o pomorskom dobru".

"Ja se nadam da će se uredba promijeniti i da će novi zakon uzeti u obzir kvalitetno upravljanje pomorskim dobrom izdavanjem dozvola budućih, odnosno sadašnjih koncesijskih odobrenja po principu kakav će oni imati utjecaj na razvoj domaće sredine, zapošljavanja, a ne situacije da se najbolje pozicije na pomorskom dobru prodaju po najboljim cijenama i da se nakon sezone ti ljudi pokupe i odu s otoka ili iz turističkih sredina uz more koje zimi njima ne garantira razvoj", zaključila je Marković.

