Iz sigurnosnih razloga morali ih uništiti na licu mjesta: Evo što se izronilo iz Dunava

Bombe su pronađene na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine.

Voditelj osječke Regionalne protueksplozijske jedinice Mario Kokić izjavio je kako su koristili metodu uništavanja bombi istovremenim kontroliralinim eksplozijama na mjestu pronalaska, jer su procijenili da je tako najbolje iz sigurnosnih razloga.

Istaknuo je kako su pitanju bombe velike razorne moći iz 2. svjetskog rata, a riječ je o zrakoplovnim bombama ruske proizvodnje, za opću namjenu, težine oko 120 kilograma, koje su napunjene s 50-tak kilograma vrlo razornog eksploziva, te naoružane prednjim i zadnjim upaljačima.

Podsjeća kako su se na širem području mjesta Batina u vrijeme 2. svjetskog rata, u studenom 1944. godine, odvijale velike oružane borbe, s velikom koncentracijom vojne moći i tehnike, na kopnu, ali i na vodi, te da su se ovakve zrakoplovne bombe koristile za uništavanje prometne infrastrukture, ali i velikih plovnih objekata.

"Odlučili smo se za uništavanje na mjestu pronalaska, u kontroliranim uvjetima, jer bi svako daljnje prenošenje ili prevoženje ovakvih avio bombi, koje su iznimno osjetljive na mehaničke i temperaturne oscilacije bilo iznimno opasno", ističe Kokić.

Avionske bombe su, kaže Kokić, uništene kontroliranom eksplozijom, pri čemu je korištena količinu eksploziva, koja je bila nužno potrebna za obavljanje zadaće, a da pritom ne bude nikakve materijalne štete ili ugroze života i sigurnosti ljudi.

Isitče kako ovo nije prvi slučaj pronalaska eksplozivnih sredstava nakon znatnog pada vodostaja Drave i Dunava, jer ova jedinica pokriva područje cijele Slavonije i Baranje, pa su i prijašnjih godina pronalazili zaostala eksplozivna sredstva iz 2. svjetskog rata.

Napominje kako je bombe pronašao građanin, koji je prolazio tim područjem i obavijestio policiju, a u akciji uništavanja bombi su sudjelovali policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu, educirani i osposobljeni za postupanje s minsko-eksplozivnim sredstvima.