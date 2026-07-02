Zaronio u Kupu, a zbog onog što je našao policija je odmah reagirala

Nesvakidašnje otkriće zabilježeno je u Karlovcu, gdje je građanin tijekom boravka na rijeci Kupi izronio veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava.

Na mjesto događaja izašao je policijski službenik regionalne protueksplozijske jedinice koji je sigurno preuzeo pronađena sredstva. Među njima su bila dva spremnika za strojnicu, četiri spremnika za automatsku pušku, tri ručne bombe, vježbovni upaljač za ručnu bombu, četiri komada streljiva, dva topovska streljiva i dva ručna bacača.

Istoga dana policija je od jednog građanina u Karlovcu preuzela i pušku.

Sve pronađeno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva bit će uništeni u sklopu organiziranog postupka.

Iz PU karlovačke ponovno apeliraju na građane da pronađeno oružje ili eksplozivna sredstva ne diraju i ne pokušavaju sami vaditi iz zemlje, rijeka ili drugih lokacija, već da odmah nazovu broj 192 kako bi na teren izašli posebno obučeni policijski službenici.

Podsjećaju i da se u sklopu akcije "Manje oružja, manje tragedija" ilegalno oružje može dragovoljno predati bez ikakvih sankcija.