Aktivisti za borbu protiv klimatskih promjena u nedjelju su bacili pire-krumpir na sliku Claudea Moneta u njemačkom muzeju.

Dvoje članova udruge Letzte Generation gađali su pire-krumpirom Monetovo djelo "Stogovi stijena" vrijedno 111 milijuna dolara, a sve kako bi upozorili na dramatične klimatske promjene. Iz muzeja su pak objavili kako je slika zaštićena staklom i da prema procjeni stručnjaka nije oštećena.

Juhom zalile sliku od 84 milijuna dolara! Policija se odmah sjurila u galeriju, odlijepila ih od zida i privela

"Mi ovaj #Monet činimo pozornicom, a javnost publikom. Ako je potrebno sliku prekriti pire-krumpirom ili juhom od rajčice kako bismo podsjetili na to da nas fosilna goriva ubijaju, onda ćemo vam dati pire-krumpir na slici", objavili su uz videozapis iz Udruge.

