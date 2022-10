O Ukrajini s američkim saveznicima predsjednik Zoran Milanović nije imao vremena razgovarati protekla dva dana u Zagrebu. Analitičari su primijetili da, dok za Nancy Pelosi nije imao vremena, vremena često nađe za Milorada Dodika. Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid je pregledala neke njegove dosadašnje međunarodne susrete.

Za razliku od 42 izaslanstva iz cijelog svijeta, predsjednikov pogled na Krimsku platformu posve je drugačiji.

"Ne znam jesam li pozvan, ne znam uopće što je to", kaže predsjednik Zoran Milanović.

Nije imao vremena za predsjednicu Zastupničkog doma američkog Kongresa. Išao je u zvjezdarnicu u Makarskoj. Ionako bi taj sastanak, kaže, bio kurtoazan, za razliku od sjednice makarskog Gradskog vijeća.

"Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Gospođa Pelosi nije izvršna vlast, dakle, to su kurtoazni sastanci. To u Americi kažu nothing burger dakle ne ham burger, big bruger, fat burger nego ništa", kaže Milanović.

Sveučilišni profesor za međunarodne odnose i diplomaciju podsjeća zašto takvi sastanci važni.

"On bi vjerojatno bio kurtoazan, ali i dalje, on je bio vjerojatno značajan za Hrvatsku. Znate, u diplomaciji, u diplomatskom protokolu, uvijek se gleda tko je na kojoj razini, ali moramo biti potpuno iskreni, moramo se nalaziti sa svima koji mogu pomoći građanima Hrvatske", smatra Goran Bandov, profesor i stručnjak za međunarodne odnose.

Zato se predsjednik već sutra dan srdačno susreo s predsjednicima parlamenata Albanije i Austrije. Oboje su u Zagreb došli zbog sudjelovanja na Krimskoj platformi.

"Na takvim kurtoaznim sastancima se zapravo razvija cijeli niz suradnje među državama, među društvima. Kada vi gledate npr. sjednice Europskog parlamenta, ono što se govori u parlamentu je značajno manje važno od onog što se govori na hodnicima", kaže Bandov.

Nedavno je primio potpredsjednicu Socijalističke Republike Vijetnama. Razgovarali su o odnosima dviju država i budućoj suradnji. Ako propadne suradnja s Vijetnamom, tu je Finska, ako mu premijerka nije zamjerila čekanje.

Primio je Milanović, između ostalih, u Zagrebu Erdogana, Orbana, Macrona, Dodika, predsjednika Malte, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Ukupno 22 susreta s 13 šefova država. Putovao je na Maltu, u Crnu Goru, Njemačku, Švicarsku.

"Da bi čovjek dobro vidio mora se nekad malo odmaknut, da bi imao bolju perspektivu i vidio neke detalje bolje", kazao je Milanović u posjetu Švicarskoj u travnju.

A odakle je bolja perspektiva nego s vojnog broda i helikoptera kojima je predsjednik putovao u Albaniju, zaključuje reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

