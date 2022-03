Mario Kapulica iz HDZ-a, Nikola Grmoja iz Mosta i Mišel Jakšić iz SDP-a komentirali su moguću rekonstrukciju Vlade, a na koncu je među Kapulicom i Grmojom došlo i do zanimljive oklade.

U debati "Točke na tjedan" N1 televizije sudjelovali su Mario Kapulica iz HDZ-a, Nikola Grmoja iz Mosta i Mišel Jakšić iz SDP-a.

Kapulica je rekao da tema rekonstrukcije Vlade nije na dnevnom redu sjednice Predsjedništva HDZ-a sljedećeg tjedna. "Ako i kada dođe do rekonstrukcije, to će biti na premijerovu inicijativu. Koalicija je stabilna." Ponovio je da je eventualna odluka o osvježenjima isključivo u rukama predsjednika Vlade.

Grmoja je pak na to rekao da "ovoliki broj afera" pokazuje da "ne da treba doći do rekonstrukcije Vlade, nego do prijevremenih izbora".

"Jasno nam je da neće doći do toga jer se koalicijski partneri boje kako će proći na prijevremenim izborima. Ono što smo mi kao Most i oporbena stranka činili jest da smo, bez obzira tko je pokretao zahtjeve za opoziv ministara i interpelacije o radu Vlade, davali potpise… Nije dobro da u ovim vremenima u Vladi imamo ljude koji su pod teretom istraga, ucjenjivi, koje se može kontrolirati", rekao je Grmoja. Prozvao je i ministra Tomislava Ćorića te naglasio da "takve ljude treba hitno maknuti iz Vlade".

"Stav SDP-a je da Vlada jednostavno mora otići. Ovo nije situacija koja je popravljiva rekonstrukcijom Vlade. Pola Vlade je pod sumnjom za koruptivna djela. Plenković je došao do pobjede na izborima jer je personalizirao kampanju…", rekao je pak Jakšić. "Opet se pojavila ona stara boljka - kad je HDZ predugo na vlasti dolazi do sumnji u korupciju", dodao je i naveo kako mu nije jasno zašto ministre brane i koalicijski partneri.

"Naravno da bismo Nikola i ja voljeli da Vlada padne i da dođe do izbora, ali to nije u našim rukama, nego u rukama HDZ-a i koalicijskih partnera. Prije će ovu Vladu napustiti Plenković nego Čačić i ostali", ustvrdio je Jakšić.

Grmoja i Kapulica sukobili su se i zbog kluba u Slovenskoj 9, a onda su se okladili u nastavak svoje političke karijere.

Nakon verbalnog sukoba oko toga tko je klub posjećivao, a tko nije, okladili su se i dogovorili da će u studiju organizirati poligrafsko ispitivanje koje bi trebalo dati odgovor na pitanje tko je posjećivao klub u Slovenskoj.

"Imali smo već situaciju da se govori da premijer ne smije znati ništa o statusu istraga i onda nakon uhićenja Horvata priču da je ipak trebao biti obaviješten. Ili da je u nekim ranijim slučajevima i bio obaviješten jer ga je ovo iznenadilo. To pokazuje dvostruke kriterije HDZ-a. Kapulica neće ni reći svoj stav, počeo je emisiju time da nema stav. Podsjeća me na Sanadera koji je bio kandidat premijera i govorio da nema mišljenje. Tako i Kapulica ima mišljenje u nekim prostorijama, možda i u Slovenskoj 9 gdje je odlazio. Kao i Milanović. Ja, ni bilo tko iz Mosta, nije išao u Slovensku. Vi ste išli, i Milanović i Pupovac…", rekao je Grmoja.

"Kada čovjek govori i laže o ovakvim stvarima, teško mu se može vjerovati i u drugima. Grmoja zna da je ovo apsolutna neistina…", odgovorio mu je Kapulica.

"Nije laž. Bili ste. Jeste li spremni ići na poligraf?", pitao ga je Grmoja, na što je Kapulica odgovorio: "Apsolutno."

"To ćemo organizirati", odgovorio mu je Grmoja, što je Kapulica prokomentirao riječima: "Tolika doza spremnosti na laganje..."

"Niste bili?", pitao je Grmoja, na što je Kapulica odgovorio: "Nikad."

"To ćemo organizirati", odgovorio je Grmoja.

"Vidite sad? Vi ćete mi organizirati ovdje u studiju. Ako ja padnem - ja odlazim iz politike, ako vi padnete - vi odlazite. Molim vas, to što prije dogovorite", rekao je Kapulica.