HDZ-ov saborski zastupnik Mario Kapulica bio je na poligrafskom testiranju nakon optužbi MOST-ova Nikole Grmoje vezanih uz "Klub" iz Slovenske.

"Nikola Grmoja laže. Poligraf je potvrdio kako nisam bio u klubu u Slovenskoj. Grmoja mora napustiti politiku. Od danas on je za mene bivši političar'', poručio je HDZ-ov saborski zastupnik Mario Kapulica.



Podsjetimo, zastupnik Mosta Nikola Grmoja optužio je HDZ-ova zastupnika Kapulicu da je bio gost kontroverznog ''Kluba'' u Slovenskoj ulici što je HDZ-ovac negirao. Dvojica političara dogovorila su se da će napustiti politiku onaj za kojeg se na poligrafskom testiranju pokaže da je govorio neistinu.



Kapulica je na konferenciji za medije u Saboru objavio da je 30. ožujka u Zagrebu obavio poligrafsko testiranje u privatnoj detektivskoj agenciji Detektiv Mreža d.o.o. te je ono pokazalo da je govorio istinu tvrdeći da nije bio u Klubu u Slovenskoj: ''Poligrafsko testiranje je obavio licencirani poligrafski ispitivač koji je ujedno i sudski vještak i koji je spreman istupiti u javnost i govoriti o ovom pitanju te potvrditi točnost poligrafskog nalaza''.



''Napravio sam to u prvom terminu koji mi je ponuđen, tri dana nakon što smo kolega Grmoja i ja pred čitavom javnosti rekli koji je ulog, a to je da ću se povući iz političkog života ako se dokaže da sam ja lagao. To je učinio i Grmoja. Nakon testiranja morao sam pričekati izvješće. Iz njega je razvidno da nikada nisam bio u Slovenskoj 9. Razvidno je i da prije pojave afere u medijima, nisam čuo za klub u slovenskoj 9. Vidiljivo je da nisam bio u klubu u Slovenskoj 9 i da me nitko nikad nije pozvao da dođem u taj klub'', kazao je Kapulica u Saboru.



Kovačevićev Klub očito bio jako popularan: Sve duži popis ''uglednika'' koji su ga pohodili

Kapulica i Grmoja posvađali se zbog kluba u Slovenskoj pa se okladili: "Tko izgubi, napušta politiku"

Sada se čeka reakcija Grmoje, a Kapulica je upitan za njega kazao: ''Koliko znam, kada su njega novinari pozvali na poligrafsko testiranje, on je rekao da nema što on ići na poligrafsko testiranje već da moram ići ja. I to je točno jer jedini ja mogu odgovoriti na pitanje jesam li tamo bio ili ne. On ima neke papiriće koje je pretvorio u istine i iznosio ih je, ne kao stavove, nego kao činjenice. Uputio sam vas da kontaktirate tvrtku u kojoj sam pristupio na poligrafsko testiranje, da vam objasne kako se to ispitivanje provodi''.

Za one koji se pitaju kako je on to obavio ispitivanje, objasnio je da mu je rečeno da na poligrafskom testiranju ne smije biti nitko osim ispitivača i da ne smije biti buke niti slika u prostoriji.