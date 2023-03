Kamioni s prikolicama i tegljači ne mogu prema Istri i Dalmaciji i obrnuto, javlja HAK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri i obrnuto, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega): Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; DC42 u mjestu Poljanak te nekoliko županijskih i lokalni cesta.

Promet je dopušten samo za osobna vozila: autocestom A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Rovanjska (Maslenica); autocestom A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb); Jadranskom magistralom (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državnom cestom Gospić-Karlobag (DC25); državnom mcestom Gračac-Zaton Obrovački (DC27) i na Paškom mostu.

Zbog olujnog vjetra, u prekidu su neke brodske i trajektne linije

Kolnici su mokri te vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Mjestimice ima i magle. Vozače iz HAK-a upozoravaju da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna je zimska oprema na cestama u Lici i Gorskom kotaru.

Detaljna i ažurirana izvješća HAK-a pogledajte OVDJE.

U unutrašnjosti u srijedu oblačno, u nizinama mjestimice oborina na granici kiše i snijega, a u gorju uglavnom snijeg. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno na jugu i pljuskovima s grmljavinom.

Vjetar većinom umjeren, u gorju i jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, a južnije umjeren do jak istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura između 4 i 8, u gorju od -1 do 2, a na Jadranu od 8 do 13, na jugu i do 16 °C.