Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Približavanje prostrane sredozemne ciklone, s centrom zapadno od Italije, ali frontalnim sustavom koji će s juga zahvatiti Jadran, a potom i kopnene krajeve naše zemlje pa tamo sve do Grčke, donijet će nam još jednu epizodu oborina, pri čemu će u srijedu u gorju pasti još snijega. S obzirom na to da će biti i vrlo vjetrovito, ne idite na put bez zimske opreme i bez da ste se neposredno prije puta informirali o stanju i prohodnosti cesta, savjetuje meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.



Bura će jačati pa će duž obale biti olujnih, a podno Velebita i orkanskih udara. Upozorenje na snažan vjetar, ali i novi snijeg, i do 20 centimetara, te moguće vijavice i zapuhe stoji za Liku i Gorski kotar. Snijega u gorju može biti već noćas, a svakako ujutro kad će i na Jadranu biti kiše, pri čemu su lokalno, prije svega na jugu mogući i grmljavinski pljuskovi.

Dalje u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, slabe oborine tu očekuju se uglavnom od sredine dana. Vjetrovito u većini krajeva, uz jutarnju temperaturu na kopnu između -3 i 2, a na moru od 5 do 10 stupnjeva.



I u srijedu poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj oblačno, ali povremeno s oborinama na granici kiše i snijega. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak, bit će vjetrovito, a temperatura najviše 5 ili 6 stupnjeva.



No valja uzeti u obzir osjet hladnoće koji će zbog vjetra biti pojačan. U Slavoniji i Baranji, nešto manje. Također većinom oblačno kao na zapadu i isto uz slabe oborine poslijepodne. Malo slabiji vjetar nego zapadnije u zemlji, a temperatura će biti od 5 do 7 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj snijeg može padati cijeli dan, a puhat će i jak sjeveroistočnjak, na što upozorava i DHMZ putem Meteoalarma. Upozorenje stoji i za jaku i olujnu buru na sjevernom Jadranu, podno Velebita s orkanskim udarima.

Na moru nešto promjenjivije vrijeme u srijedu, no i tijekom dana može biti oborina: samo ipak ne snijeg, nego kiša. No poteškoća u prometu, i cestovnom i pomorskom sigurno će biti pa se informirajte se na vrijeme. Maksimalna temperatura, u gorju 1, na moru 11 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Na sjevernom dijelu jaka bura, na južnom istočnjak i jugo. Tako će i temperatura biti od 11 u burom rashlađenom Zadru i Šibeniku do 16 uz južinu u Dubrovniku.



I u četvrtak na kopnu još može biti susnježice ili snijega, uglavnom prijepodne, potom prestanak oborina. U petak i djelomice sunčano, a u subotu još sunčanije vrijeme. U četvrtak uz sjeveroistočnjak i dalje hladno, a onda prema vikendu, osobito u subotu uz jugozapadnjak toplije.

Na Jadranu će se još koji dan zadržati promjenjivo do pretežno oblačno, u četvrtak i petak povremeno s kišom, tu i tamo, ili ponekim pljuskom, izglednije u Dalmaciji. Rjeđe u subotu kad će i na moru već biti sunčanije. Bura će slabjeti na umjerenu, a pred vikend će i najvećim dijelom okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru u ovakvim uvjetima idućih dana neće značajnije mijenjati.



Vikend nam zasad izgleda prilično dobro, bez značajnijih oborina. Na Jadranu će biti više sunca, u unutrašnjosti i u subotu, no u nedjelju već s umjerenom naoblakom. Svakako toplije nego u tjednu, iako ne baš jako proljetno kako mnogi već priželjkuju. No budimo realni, početak ožujka još uvijek je zima.

