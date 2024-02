Kamere Provjerenog na ilegalnim estetskim zahvatima u Zagrebu. Stručnjak: "Za vikend zarade 50 tisuća eura u kešu, najčešće na mladim djevojkama"

Dnevni boravak iznajmljenog stana služi kao čekaonica u kojoj ženska osoba djevojkama nanosi anestetsku kremu na usne. Druga ženska osoba se predstavlja kao majka vlasnice ordinacije "Donna" i priznaje:

"Evo u aprilu dobivaju doktori radne dozvole i onda smo definitivno legalni. Ali smo morali da radimo ovako iz razloga da nam se pacijenti ne ospu, razumijete."

Pojašnjava i tko je doktorica koja izvodi estetske zahvate.

"Ona je radila, mimo specijalizacije, u privatnim bolnicama, tako je sticala što se tiče hirurgije, ovo je bilo da ima džeparac i onda je ušla u ozbiljnu našu viziju i to je to", kaže te otvoreno dodaje: "Mi smo zaista se potrudili da imamo mlade, jer mladi doktori će i bockati, dok ne dođe do svog nivoa i dok ne dođe do svog imena i prezimena u svojoj subspecijalizaciji."

Najčešće nastradaju mlade djevojke

Jedna od klijentica s tretmanom završava nakon 15 minuta i za tri zone botoxa plaća 220 eura u gotovini.

"Ona zaradi za taj vikend 50 tisuća eura, 50 tisuća eura keša hrvatskog novca", tvrdi za Provjereno doc. dr. sc. Željko Rotim, predsjednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

"Klijentice su najčešće mlade djevojke, potpuno nesvjesne opasnosti u koju se dovode i s kakvim se posljedicama mogu suočiti", tvrdi stručnjak.

"Šansa za nekrozu je velika… vrlo često reakcija može biti sistemska reakcija vrlo slična gripi: temperature dugotrajne, slabost, mučnina. To su stvari koje ljudi trebaju znati", tvrdi.

