Vjernici satima stoje u redovima da bi se oprostili od pape: "Spreman sam čekati koliko god treba"

Prema službenim podacima ceremoniju je u srijedu ujutro pratilo oko 20.000 ljudi. Čim je ona završila, počeli su se stvarati veliki redovi za ulazak u baziliku Sv. Petra gdje je izloženo tijelo preminulog pape Franje i gdje se vjernici mogu od njega oprostiti. O tome je za Dnevnik Nove TV izvijestila Barbara Štrbac.

Hrvati koji su se uspjeli oprostiti od pape Franje, novinarki su rekli da su u redu čekali više od četiri sata. Štrbac je razgovala i s mladim Amerikancem koji je i dalje bio na početku reda, iako je u njemu stajao sat i pol.

"Spreman sam čekati koliko god treba", komentirao je mladić.

Sugovornik iz SAD-a i Barbara Štrbac, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Vijesti u 17

Oproštaj vjernika od pape Franje trebao je trajati sve do ponoći, no kasnije je stigla obavijest da će se to vrijeme produžiti. I sutra od 7 do ponoći vjernici će moći ući u baziliku. To vrijeme nešto je skraćeno u petak, kada je predviđeno da traje od 7 do 19 sati.

Na papinom sprovodu u subotu očekuje se više od 200.000 ljudi, a svoj dolazak zasad su potvrdile delegacije iz 170 zemalja.

Rim i Vatikan pod snažnim su mjerama osiguranja, a područje cijeli dan nadlijeću helikopteri. Sve se pregledava, a na terenu je oko 2000 pripadnika civilne zaštite koji brinu da sve prođe u najboljem redu. Zabrana je letenja dronovima, a policija je i naoružana anti-dron puškama.

U 17 sati su se sastali kardinali, to je njihov drugi sastanak, a pred njima je velik broj odluka koje moraju donijeti. Najvažnija od njih je ona o početku konklave na kojoj će se izabrati novi papa.

Pročitajte i ovo Na Trgu svetog Petra Premješteno tijelo pape Franje: Tisuće vjernika stoje u redu da bi mu odale počast

Pročitajte i ovo ritual uništenja Zašto se papin prsten uništava nakon smrti? Višestoljetna tradicija krije poseban razlog

Pročitajte i ovo posebna povlastica Crna je obvezna, osim za njih: Znate li tko smije nositi bijelo pred papom?