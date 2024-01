Katarina Peović oštro iz Sabora: "Domaći i strani radnici u konkurentskoj su poziciji isključivo zbog cijene radne snage"

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović zatražila je u četvrtak vraćanje kvota za strane radnike kako bi se spriječilo snižavanje cijene radne snage i pogodovanje poslodavcima kojima se, kaže, omogućilo da uvoze roblje, a ne radnike.

"Dok desnica ksenofobno huška na migrante i strane radnike, liberali namjerno i manipulativno uvoz ogromnog broja stranih radnika prikazuju kao normalnu situaciju, Vlada balansira između jednog i drugog stajališta i time osigurava robovlasničke radne uvjete”, ustvrdila je Peović na konferenciji za novinare u Saboru.

Radnička fronta zato, naglasila je, traži vraćanje kvota u Zakon o strancima. Kvote su ukinute 2021. godine i od tada do danas svake se godine udvostručavao broj izdanih radnih dozvola, od 50 tisuća pa preko 100 tisuća došli smo do preko 160 tisuća izdanih radnih dozvola 2023. godine i to neće stati, upozorila je.

"Nije riječ o onome što Vlada uporno ponavlja, a to je nedostatak radnika nego da se namjerno snižava cijena radne snage i pogoduje poslodavcima”, smatra Peović.

Svake godine u segmentima u kojima ne možemo reći da postoji deficit radnika, napominje, ni na koji način se povećava broj stranih radnika, a ako deficita i ima u segmentu građevinarstva i turizma, pitanje je je li riječ o deficitu ili su naši radnici iselili jer nisu mogli za tu cijenu raditi.

Upozorila je da u segmentu dostave i vožnje agregatorske firme rade uglavnom sa stranim radnicima, i to u robovlasničkim radnim i životnim uvjetima zato što tako snižavaju cijenu radne snage.

Na tome djeca HSLS-ovaca i HDZ-ovaca, oni koji su otvarali firme 2021. godine znajući da će doći do ovoga, (...) love u mutnom i tu se zarađuju ogromni novci, istaknula je.

Navela je da se protive ovom najbjednijem desničarskom populizmu huškanja i poticanja nasilja na strane radnike, ali i kvaziliberalnom stavu da je sasvim u redu da dovodimo u većem broju strane radnike jer nama navodno nedostaje radne snage, dodavši da je 17,6 posto radnosposobnog stanovništva iselilo iz ove zemlje, dok je taj prosjek u EU 3,3 posto.

„Ne stoji kvaziargument Andreja Plenkovića koji kaže da danas svjedočimo tranziciji koju su prošle i bogate zapadne zemlje i da to trebamo pozdraviti jer je ovo situacija u kojoj se dokazuje da smo mi razvijena europska zemlja i zato dolaze strani radnici, jer ga potpuno demantira činjenica o radnosposobnim iseljenima iz Hrvatske”, poručila je.

Kazala je i da je okrutna Plenkovićeva manipulacija da bi svaki poslodavac radije uzeo domaćeg radnika, što je, ističe, apsolutna neistina. "Domaći radnici i strani radnici su postavljeni u konkurencijsku situaciju ni zbog čega drugog, nego isključivo zbog cijene radne snage. Poslodavcima se je izašlo susret i omogućilo im se da uvoze roblje, a ne radnike”, zaključila je Peović.