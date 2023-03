Čak 67-ero ljudi otrovalo se u Turskoj nakon što su primili botoks u želudac. Došlo je do infekcije, dijagnosticiran im je botulizam, a dio njih je hospitaliziran.

Turske vlasti pokrenule su istrage zbog trovanja botoksom. Za sada je poznato da su klinike koristile licencirani botoks, ali on nije bio posebno odobren za liječenje pretilosti.

"Ne postoji zapravo botoks za želudac, botoks se može davati i želudac u smislu toga da utječe na neki način na pokretljivost želuca međutim većina studija koje su rađene, to je metoda koja je stara radi se više od 20 godina, rezultati su uglavnom bili loši, radi se o metodi koju ne primjenjujemo", rekao je predsjednik hrvatskog društva za debljinu Davor Štimac.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti savjetuje da se građani suzdrže korištenja botoksa u svrhu mršavljenja. U Hrvatskoj se takvi tretman ne provode, ali botoks se zato u medicini koristi u razne svrhe.

Liječnik estetske medicine, Nikola Milojević objasnio je za što se sve koristi botoks: "Za migrene, za bruksizam za ljude koji puno žvaču za gummy smile, zatezanje oko vrata pa čak i za znojenje ispod pazuha i na rukama, inače se botoks koristi u cijeloj medicini, ortopedija, urologija, to je ustvari jedan lijek koji je all around i u sigurnim i profesionalnim rukama jako siguran."

Koristile su ga i poznate Hrvatice, prenosi reporterka Dnevnika Nove TV Sara Tomašković.

"Moja iskustva s botoksom su bila isključivo pozitivna, ja radim nešto što se zove mikrobotoks, stavlja se jako mala količina da se zadrži mimika lica", poručila je Ella Dvornik i dala savjet svima koji se koriste botoksom: "Najbitnije je da ljudi paze gdje idu i kod koga idu. Da idu gdje su zadovoljni pacijenti i dobre recenzije."

