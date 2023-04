Josip Bozanić više nije zagrebački nadbiskup. Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe zbog narušenog zdravlja, a novi nadbiskup je Dražen Kutleša.

Umirovljenje 74-godišnjeg kardinala Josipa Bozanića za vjernike je velika promjena. Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom, gdje će ga naslijediti Dražen Kutleša.

Kardinal Bozanić je u svojoj pisanoj izjavi čestitao nasljedniku, podsjetio da je narušenog zdravlja i poručio da je smatrao činom ljubavi prema Crkvi zamoliti papu Franju da što prije prihvati njegovo odreknuće. Oni koji kardinala dobro poznaju ne štede na lijepim riječima.

"Kad bismo barem svi, počevši od mene pa do svih stanovnika ove zemlje, tako promišljali i tako promišljene riječi upućivali. Kardinal Josip na poseban je način znao biti dobar sugovornik", rekao je mons. Zlatko Koren.

Bozanić otkrio zašto je od pape Franje tražio odreknuće od službe

Bozanić je na čelu Zagrebačke nadbiskupije bio više od 25 godina.

"Ono što će, siguran sam, povijest prepoznati i osvijetliti mnogo više nego ovaj naš sadašnji trenutak jest da je kardinal Josip bio dostojan nasljednik velikih zagrebačkih pastira, a pritom mislim na blaženog Alojzija Stepinca, kardinala Šepera i na kardinala Kuharića", rekao je Koren.

S oltara poslao poruku vladajućima

Prije pet godina suočavao se s velikim financijskim skandalom s crkvenim dobrom i Zborom prebendara, pa je i Vatikan intervenirao. S oltara je slao i poruke vladajućima, progovarao o korupciji.

"Oslobodimo se nepotrebne radikalizacije hrvatskoga društva, nemojmo naivno prihvaćati pusta i nerealna obećanja. Molimo za zajedništvo nasuprot malodušnosti", rekao je Bozanić u lipnju 2019. godine.

Iznenađenje s Kaptola: Kardinal Bozanić odlazi odmah, Kutleša je novi nadbiskup

Njegove je rad za Dnevnik Nove TV komentirao i komunikolog Danijel Labaš.

"Mi ponekad možda mislimo da je trebao nešto reći ili nekako istupiti, ali svaki čovjek ima svoj stil. Ja bih rekao da su nakon one sintagme o grijehu struktura svi očekivali da će uvijek izlaziti nekakva moćna sintagma i da će kardinal cijelo vrijeme ponavljati tu stvar. On je u određenom povijesnom trenutku odlučio da to treba reći i to je rekao", objasnio je.

Novi zagrebački nadbiskup jako je utjecajan u Vatikanu: "Čovjek ravnoteže, razuma i vjere, ozbiljan konzervativac i dobar strateg"

Sad se od Dražena Kutleše očekuje da će zbog vodstva okupiti svoj tim.

"Nama nadbiskup dolazi s bogatim iskustvom. Nadbiskup je koji se ostvario kroz različite službe, nadbiskup koji poznaje više mentaliteta i sve su to prednosti koje nadbiskup donosi u ovo služenje", rekao je Koren reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović.

"Lijepa je stvar što ga dočekuje jedna uređena crkvena zajednica i on će moći nastaviti tamo gdje je druga zagrebačka sinoda dala neke nove poticaje i očekuje se novi zamah u duhovnom i vjerničkom smislu", smatra Labaš.

Josip Bozanić ostaje kardinal do 80. godine, a dotad može sudjelovati u izboru novog pape.

Petrović o smjeni u Zagrebu

Na odlazak nadbiskupa Bozanića i Kutlešin dolazak osvrnula se i reporterka Dnevnika nove TV Ivana Petrović.

"Nadbiskup Kutleša je još dosta mlad čovjek. Najznačajnije što je napravio kada je postao biskup Poreča i Pule je što je tiho i nenametljivo spasio biskupiju od potpunog bankrota", rekla je.

"On je napravio reda i u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Sigurno se mogu očekivati neke promjene, prije svega kadrovske. On nije čovjek od medijske pompe, ali je vrlo vrijedan radnik. Vrlo je utjecajan u Vatikanu, što za hrvatsku mjesnu Crkvu nije nebitno", dodala je Petrović

Također je rekla da na Kaptolu "ima jedna ekipa" koja njegovim dolaskom nije zadovoljna.

"To se vidjelo kroz potpuno nesuvisle, neutemeljene i netočne nalete na nadbiskupa Kutlešu kada je postao koadjutor. Njegova era bit će dobra i u to nisam uvjerena samo ja, nego svi koji nadbiskupa dobro poznaju", zaključila je.

Cijelu analizu Ivane Petrović možete pogledati u video prilogu.



