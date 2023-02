Na najvažniju stolicu Crkve u Hrvata - onu na kojoj su sjedili kardinali Kuharić, Stepinac, Šeper i Bozanić - uskoro sjeda novo lice! Riječ je o nadbiskupu Draženu Kutleši. Papa je Kutlešu imenovao danas. No to ne znači da će danas i stupiti na dužnost. Reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović pojasnila je o čemu je riječ.

Crkva u Hrvata s Draženom Kutlešom dobiva jednog prelata koji je jako utjecajan u Vatikanu, što je važno iz više razloga, kaže Ivana Petrović.

"Prvi razlog je što u Rimskoj kuriji više uopće nema Hrvata, a drugi je što će se on sigurno znati postaviti u svim preslagivanjima koja se tamo događaju nakon smrti Benedikta XVI.", pojašnjava Petrović.

Inače, Rimska kurija je njegova majka.

"On je od tamo došao i postao biskup Poreča i Pule usred velikog skandala oko samostana u Dajli. To nije bio samo crkveni već i svjetovno-politički skandal. Zaslužan je za spas biskupije Poreča i Pule zato što je nabavio u Vatikanu dokumente koje sud u Zagrebu nije imao i tada je zamjenica državnog odvjetnika mogla uložiti zahtjev za zaštitom zakonitosti. Mislim da je to bilo prvi put da se išlo u reviziju pravomoćne presude koja je na kraju rješena u korist biskupije i zapravo je spasio od potpunog bankrota i biskupa Ivana Milovana od kanonskog izgona."

Kutlešu zbog toga jako cijene, trenutno je i član komisije u kongregaciji za biskupe koja odlučuje o imenovanju svih biskupa na svijetu što je također vrlo važna pozicija. Njegov dolazak zasigurno će donijeti i neke promjene.

"Kadrovskih promjena će sigurno biti kada on stupi na zagrebačku stolicu što bi trebali biti za godinu dana. On nije tip koji će bilo što prelamati preko koljena, to će se događati u nekom duljem vremenskom razdoblju. Što se tiče samih strujanja unutar Vatikana, meni je teško govoriti o crkvenim strujanjima, ja mogu govoriti samo o političkim strujanjima, ali je činjenica da sam papa Franjo što se tiče nauka i učiteljstva, unatoč svim mogućim reinterpretacijama njegovih izjava, nikada taj nauk nije prekršio. Sjetimo se samo slučaja Amazona i sada odbijanja novog sindolanog puta njemačke crkve."

"U tom smislu je na čelo zagrebačke Crkve stavio Kutlešu koji je čovjek ravnoteže, razuma i vjere, ozbiljan konzervativac, s naglaskom na ozbiljan. On će sigurno raditi na dobrobit Crkve. Sada se svi pitaju kako će se on postaviti prema Stepinčevoj kauzi jer je on njegov nasljednik. Ja samo mogu reći da je on odličan strateg - zna procijeniti trenutak: kad je skok, a kad je hop", zaključila je Petrović.

