Kako se piše – web stranica ili web-stranica?

Piše se web-stranica.

Riječi koje se sastoje od dvije sastavnice koje označuju jedan pojam, a od kojih svaka ima svoj naglasak te se prva ne sklanja nazivaju se polusloženicama i pišu se sa spojnicom.

S obzirom na to da prva sastavnica web nije pravopisno prilagođena, piše se ukošeno. Prema tome, pisat ćemo N web-stranica, G web-stranice, D web-stranici itd.

Umjesto te polusloženice preporučuje se pisati mrežna ili internetska stranica.

Koja je web-stranica najposjećenija na svijetu?

Više informacija pronađite na našoj web-stranici.

