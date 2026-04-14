Kako se piše – web stranica ili web-stranica? Piše se web-stranica. Riječi koje se sastoje od dvije sastavnice koje označuju jedan pojam, a od kojih svaka ima svoj naglasak te se prva ne sklanja nazivaju se polusloženicama i pišu se sa spojnicom. S obzirom na to da prva sastavnica web nije pravopisno prilagođena, piše se ukošeno. Prema tome, pisat ćemo N web-stranica, G web-stranice, D web-stranici itd. Umjesto te polusloženice preporučuje se pisati mrežna ili internetska stranica. Koja je web-stranica najposjećenija na svijetu? Više informacija pronađite na našoj web-stranici.