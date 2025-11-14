Kako se piše – kesten pire ili kesten-pire?

Piše se kesten-pire.

Piše se sa spojnicom jer je riječ o polusloženici – spoju dviju imenica (kesten + pire) koje označuju jedan pojam. U takvim slučajevima spojnica se piše kad se prva sastavnica ne deklinira, svaka sastavnica ima svoj naglasak i cijeli izraz označava jedan pojam.

Ipak, imenice koje imaju dvije sastavnice povezane spojnicom bolje je, kad god je to moguće, zamijeniti svezom pridjev + imenica ili imenica + imenica u genitivu ili imenica + prijedložni izraz. U ovom slučaju bolje je pisati: pire od kestena.

Za desert je poslužen kesten-pire sa šlagom.

U slastičarnici poslužuju pire od kestena s čokoladnim preljevom.

