Kesten pire ili kesten-pire

Piše se sa spojnicom jer je riječ o polusloženici – spoju dviju imenica (kesten + pire) koje označuju jedan pojam. U takvim slučajevima spojnica se piše kad se prva sastavnica ne deklinira, svaka sastavnica ima svoj naglasak i cijeli izraz označava jedan pojam.
Ipak, imenice koje imaju dvije sastavnice povezane spojnicom bolje je, kad god je to moguće, zamijeniti svezom pridjev + imenica ili imenica +imenica u genitivu ili imenica + prijedložni izraz. U ovom slučaju bolje je pisati: pire od kestena.
Za desert je poslužen kesten-pire sa šlagom.
U slastičarnici poslužuju pire od kestena s čokoladnim preljevom.