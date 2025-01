Građani su ovaj tjedan bez razmišljanja skočili u more kada je vozilo u splitskoj luci upalo u more. Pokušali su izvući muškarca za volanom, no tek dolaskom ronioca vozač je kroz stražnja vrata izvučen.

Ovo dramatično spašavanje potaknulo je upozorenja o tome kako reagirati u ovakvim situacijama. Ukoliko ste vi u automobilu, potrebno je sabrano slijediti nekoliko važnih koraka i izvući se što prije iz automobila. Više o tome pročitajte >>OVDJE.

Tri do pet minuta

Normalna ljudska reakcija je pomoći, no bitno je u ovako dramatičnim situacijama voditi računa i o vlastitoj sigurnosti, upozorenja su spasilačkih službi. Iako je vrlo često zbog vremena i brze reakcije treško čekati hitne službe, važno je slijediti korake kojima nećete ugroziti sebe, ali i možda i odmoći u cijeloj situaciji, nekim krivim korakom ili potezom.

Panika je nažalost vrlo čest uzrok nesreća koje se dogode u vodi, prema podacima Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

Prvi i osnovni korak je odmah i obavezno zvati spasilačke službe koje su osposobljene za pružanje prve pomoći. Važno je znati da je vrijeme za reakciju iznimno kratko.

Proces utapanja traje od tri do pet minuta te je stoga brzina djelovanja i znanje prve pomoći nužno za spašavanje ljudskog života. Spašavanje je usmjereno na uspostavljanje zadovoljavajuće opskrbe tkiva kisikom, navodi se u Crvenom križu.

Reanimacija

Ako u vodi uočite nekoga u nevolji, odmah potražite pomoć. U slučajevima kada treba brzo reagirati i kada nema spasioca, unesrećenu osobu treba što prije izvući iz vode, ali uvijek vodeći brigu o vlastitoj sigurnosti. Nakon izlaska iz vode odmah zovite hitnu medicinsku pomoć!

Ako je unesrećena osoba bez svijesti i ne diše, odmah započnite s osnovnim postupkom oživljavanja:

Pet inicijalnih upuha na početku, a zatim nastavite masažu srca i umjetno disanje u omjeru 30 : 2 i ne prekidajte ga do dolaska hitne medicinske pomoći.

Reanimaciju započnite što je moguće ranije i budite ustrajni, upute su Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

