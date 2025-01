Iz mora u splitskoj luci u sijedu ujutro izvučen je automobil kojim je večer prije muškarac sletio u more.

Prema dosadašnjim informacijama, automobil je bez zaustavljanja pao u more s Gata svetog Duje oko 19:40. Građani su skočili vozaču u pomoć, no izvučen je tek po dolasku hitnih službi. Izvučen je kroz zadnja vrata na automobilu te prevezen u splitsku bolnicu, no tijekom noći je nažalost preminuo.

Vozilo je potonulo na dubinu od osam metara, bilo je okrenuto na krov, a muškarca su izvukli kroz zadnja vrata na automobilu.

Iz policije su priopćili kako nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

Prema snimkama nadzorne kamere, automobil je samo produžio s veza u more. Na vezu nema tragova kočenja, javlja Dalmatinski portal.