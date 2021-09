Tomo Horvatičnić, nakon gotovo dva mjeseca, trebao bi napustiti Remetinec. Svoju kaznu mogao bi služiti i u kaznionici Lipovica.

Navodno je Povjerenstvo za izvršenje kaznenih sankcija predlagalo da se Horvatinčić uputi u kaznionicu u Valturi kod Pule u kojoj je svoju je kaznu služio i Radimir Čačić. No odlučeno je drugačije te će Horvatinčić u Lipovicu.

Njegov odvjetnik Velimir Došen za DNEVNIK.hr kaže kako on o tome ništa ne zna. Nikakvo rješenje nije dobio.

"Možda će to biti slučaj kao i kod muža, zadnji saznate. Ne znam je li to stvarno. U petak sam bio kod njega, nije bilo riječi o tome. Pokušao sam danas provjeriti, nisu mi ništa rekli. To se sve taji. On je već 8. tjedan u Remetincu. Nitko nije bio tako dugo", žali se odvjetnik.

Kaže da je za takav tip kazne primjereniji zatvor otvorenog tipa kao što je Valtura u Puli kojoj se i on i njegov klijent nadaju.

"On je bolestan. U ovih 50 dana nije mu pružena nikakva liječnička skrb. A ušao je u zatvor jer se može liječiti u zatvorskom sustavu. Nadam se da će ga smjestiti u Valturu, onda mu i dr. Peharac blizu, da mu pogone da se skine sa štaka", govori Došen.

Bilo je i pokušaja bijega

Ako Tomu Horvatinčića, osuđenog zbog pomorske nesreće u kojoj je poginuo bračni par Slapietro, prebace u Lipovicu, evo šta ga tamo čeka.

Lipovica ima i poluotvoreni i otvoreni dio. U poluotvorenom, kaznu među ostalim, služe ubojice, silovatelji... Ekipa Dnevnika Nove TV u srpnju je ekskluzivno posjetila taj zatvor. Zatvorenici na raspolaganju imaju nekoliko aktivnosti da si prikrate vrijeme. Neki među njima kuhaju.

"Za one zatvorenike koji rade priprema se 3500 kalorija, a koji ne rade 3000 kalorija“, kazao je tada Miljenko Jurić, strukovni učitelj.

Sve namirnice nastoje sami proizvesti unutar kaznionice. Sobe su prosjeku do 20 kvadrata, a u svakoj boravi do pet zatvorenika. Na raspolaganju im je teretana, a mogu i na razne edukacije, od prometne škole do tečaja kako postati bolji roditelj. Za komunikaciju sa svijetom koriste osam telefona.

Svaki zatvorenik dobije svoju karticu sa QR kodom. Dozvoljeni su samo unaprijed dogovoreni brojevi, a razgovor se po potrebi snima i video kamerom.

Bilo je i pokušaja bijega.

"Posljednji bijeg je bio prije 5-6 godina. Kada se uhite na tom bijegu, normalno, zatvorenici se ne vraćaju više ovdje kod nas nego u zatvorene uvjete", prisjetio se Igor Kovačević, upravitelj kaznionice.

Oni koji su uhvaćeni u teškom prijestupu, idu u samicu. U tim prostorijama sav namještaj pričvršćen je za pod, a svaki njihov korak budno prate pravosudni policajci.

