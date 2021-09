Nakon požara u stanu na 9. katu zgrade u Splitu u kojem je bila žena koju su spasili vatrogasci, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Zoran Karlović novinarima je ispričao što im je otežavalo spašavanje i gašanje požara.

Na devetom katu splitske stambene zgrade jutros je u požaru izgorio jedan stan, a brzom intervencijom vatrogasaca plamen se nije proširio na susjedne stanove. Žena koju su vatrogasci zatekli na balkonu, prevezena je na pregled u splitsku bolnicu. Prilikom gašenja vatrogascima, koji su pristigli s pet vozila, najveći problem predstavljali su nepropisno parkirani automobili.

"Naše ljestve nisu mogle prići balkonu. Morali smo micati nekoliko vozila. I ovom prilikom molim građane da, gdje je to moguće, paze na to da postoji neki prostor kojim vatrogasci mogu pristupiti njihovim zgradama kada se dogode ovakve situacije", zamolio je Karlović.

"Pristupi zgradama su najvažniji. Nismo mogli doći blizu zgrade. Morali smo na kraju ulaziti u stan preko susjednog balkona. Sreća da je naš čovjek ušao preko balkona kod nje, dati joj kisik ako treba. Nismo drugačije mogli doći do osobe. Onda smo je nakon probijanja vrata iznijeli iz stana. Imali smo manji problem s protuprovalnim vratima. Riješili smo to našim alatima, ali to nam predstavlja veliki problem, gubi se vrijeme. Ali brzo smo ušli i sve riješili", opisao je je Karlović za Slobodnu Dalmaciju.

Gospođa je iz stana, srećom, spašena na vrijeme, no ne bez posljedica. "Spašena je jedna ženska osoba. Požar se dalje nije proširio. Osoba je bila pri svijesti, ali izgubljena, dezorijentirana", rekao je Karlović.