Ekskluzivno istraživanje: Afere naštetile HDZ-u i Možemo!, jedna stranka doživjela potop rejtinga

Na samom kraju godine malo je onih koji u političkim redovima imaju razloga za neko veliko slavlje - uglavnom se radi o marginalno boljim ili lošijim rezultatima, uz dvije tri zanimljivosti. Jedna od njih je da opet raste broj neodlučnih, što je najčešće pokazatelj i rasta neke generalne razočaranosti među biračima.

Na vrhu nema promjene u poretku, prvi je i dalje HDZ kojeg podržava 27,8 posto ispitanih. No ovo je već treći mjesec zaredom da se podrška HDZ-u smanjuje te je ujedno i najlošiji rezultat HDZ-a u posljednjih 12 mjeseci. Treba napomenuti da se tek u ovomjesečnom istraživanju vide posljedice afere Beroš, što je sigurno dijelom i razlog ovakvog rezultata, pojašnjava Krešić.

Na drugom je mjestu SDP s podrškom od 22,6 posto. SDP manje više kontinuirano raste od sedmog mjeseca, doduše ne po prevelikim stopama, no ipak je dogurao do razlike od 5 postotnih bodova u odnosu na HDZ - pitanje je mogu li nastaviti smanjivati taj jaz.

Na trećem mjestu je stranka Možemo! koju podržava 9,6 posto ispitanih, što je na jedan postotni bod slabije nego u studenom - istraživanje je obuhvatilo i sve što se nedavno događalo oko Ivane Kekin, očito je i to ostavilo posljedice po rejting stranke.

Četvrti je MOST koji je blago rastao u posljednjem mjesecu i sada je gotovo na 8 posto podrške.

Daleko najveći pad, pak, bilježi novi partner HDZ-a u Vladi, a to je Domovinski pokret - njihova se podrška u mjesec dana prepolovila, s pet posto došli su na dva i pol te se izjednačili s Hrvatskom strankom umirovljenika - još jednom članicom vladajuće koalicije - koja je u blagom porastu.

Sve ostale stranke bilježe podršku pojedinačno slabiju od dva i pol posto, a kao što je već spomenuto - raste broj neodlučnih, i to značajno: u studenom ih je bilo oko 11 posto, sada ih je malo više od 15 posto.

Zadovoljstvo građana smjerom u kojem se država kreće

Istraživanje pokazuje da su građani postojano nezadovoljni smjerom u kojem država ide.

73 posto ispitanih smatra da država ne ide u dobrom smjeru, 20 posto vjeruje da ide u dobrom, 7 posto nema stav.

Iako se broj nezadovoljnih malo povećao u odnosu na prošli mjesec, vidimo da su od rujna ove godine te vrijednosti manje više tu negdje te se mijenjaju za jedan do dva postotna boda. Pritom su i problemi za koje građani govore da ih najviše muče također već dugo više manje isti.

Najveći problemi u zemlji

Na prvom mjestu najvećih problema u zemlji je uvjerljivo inflacija, odnosno visoke cijene. Odmah na drugom mjestu "pupčanom vrpcom" vezan je drugi najveći problem, a to su nedovoljno visoke plaće, odnosno loš životni standard. Na trećem su mjestu korupcija i kriminal kojeg građani uočavaju na najvišim razinama u državi. Slijede niske mirovine odnosno loš status umirovljenika općenito, a na petom mjestu je osjećaj da je stanje u gospodarstvu jednostavno - loše.

Posljednje istraživanje rejtinga predsjedničkih kandidata i kandidatkinja - u petak u Dnevniku Nove TV

Kako će se sve ovo skupa odraziti na prvi krug predsjedničkih izbora - kampanja ulazi u sami finiš, saznat ćemo u petak kada Dnevnik Nove TV donosi i posljednje istraživanje rejtinga kandidata i kandidatkinja u utrci za Pantovčak.

U to će istraživanje ući sve aktivnosti koje su obilježile kampanju, pa tako i one koje se događaju u ovom tjednu. Mi ćemo naravno analizirati ne samo kako tko stoji u prvom krugu, nego i kakve su sve kombinacije moguće u drugom, tko od koga treba očekivati glasove - sve to objavljujemo uoči predizborne šutnje da temeljem i tog dijela mozaika naše građanke i građani mogu donijeti odluku u nedjelju na biralištima, najavljuje Hrvoje Krešić.

Istraživanje Crobarometar za Novu TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. prosinca CAPI metodom na uzorku od 982 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška je 3,3, a za rejtinge stranaka 3,6 posto.

