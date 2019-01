Na Županijskom sudu u Šibeniku nastavljeno je suđenje Tomislavu Horvatinčiću za pomorsku nesreću iz kolovoza 2011., u kojoj su poginuli supružnici Salpietro, Marinella i Francesco.

Nakon ročišta Horvatinčić je kazao da mu je jako žao što se ovo suđenje vodi već osmu godinu te da bi bio sretan da je sve okončano ranije.

"To nije zbog mene, znate da sam bio na dvije teške operacije i nikad zbog mene nije bilo prolongirano suđenje. Uvijek kažem da mi je jako žao zbog ove nesreće, neću biti miran dok ne stupim u kontakt s djecom poginulih. Bio sam sudionik toga (nesreće, op. a.). Ja sam tu na raspolaganju da sjednemo i čak pojačamo onu financijsku odštetu koja se dogodila. Ja sam na liniji pomoći toj obitelji dok sam živ."

Kazao je o da o tome je li bilo sinkope ne odlučuje ulica, "tu je sudsko vijeće, moji branitelji, ja vjerujem u hrvatsko pravosuđe i na toj liniji ostajem".

Dodao je kako je u godinama prije nesreće nekoliko puta morao zatražiti hitnu pomoć zbog nesvjestice. "Na gradilištu mi se pojavila nesvjestica, pao sam na stol i razbio desno staklo (naočala, op. a.). Došao sam na hitnu i budući da svi znaju da sam radoholičar i radim 15 sati dnevno već 50 godina, doktorica mi je napisala to sve zbog čega sam se javio i kazala: 'Idi se naspavaj.'" Na pitanje je li to isto bila sinkopa, kaže: "Pa, vjerojatno jest, ali nije bila utvrđena tada. Bila je nesvjestica. Svakome od vas se to može dogoditi."

Na ročištu su saslušane specijalistice neurologije i psihijatrije. Sudska vještakinja Vesna Šerić, specijalistica neurologije, ustvrdila je na pitanje odvjetnika Branka Baice da "ne može ni tvrditi ni opovrgnuti da se u određenom trenutku mogla dogoditi kriza svijesti koja se opisuje kao sinkopa jer u tom trenutku nije bila na mjestu događaja", piše Šibenik.in.

"Ističem da temeljem medicinske dokumentacije, s obzirom na promjenu na vratnoj kralježnici kao i na dijagnozu sužene lijeve vertebralne arterije, mogućnost je postojala, ali je li bila ili ne, ne mogu ni potvrditi ni isključiti", rekla je Šerić.

Nadica Buzina, specijalistica psihijatrije, kazala je: "U užem psihijatrijskom smislu Tomo Horvatinčić ne boluje od duševne bolesti, nije ovisnik o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima i kod njega nisu dijagnosticirana nekakva organska oštećenja psihe.

Vezano za ocjenu njegove ubrojivosti, s psihijatrijskog aspekta ne postoje elementi na temelju kojih bi se moglo govoriti o smanjenju sposobnosti upravljanja vozilom u bilo kojem stupnju, no s obzirom na to da je pitanje suda bilo i da se izjasnimo po pretpostavci da je on u kritično vrijeme bio u stanju sinkope, tada moramo ocijeniti da, ako bi takva pretpostavka i bila prihvaćana, onda osoba koja nije pri svijesti ne može imati intelektualne ni druge sposobnosti."

Državna odvjetnica Senečić tražila je da se osvrne na dio iskaza o narcisoidnosti te da je osoba izvanprosječno intelektualnog funkcioniranja.

"To proizlazi iz ispitivanja i psihologijskog testiranja obavljenoga tijekom vještačenja, koje je sastavni dio psihijatrijske ekspertize. Narcistička obilježja ličnosti dio su strukture ispitanikove osobnosti, njegova osobnog socijalnog funkcioniranja i nemaju dimenziju nekog težeg psihijatrijskog poremećaja", pojasnila je specijalistica Buzina.